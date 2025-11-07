William Osorio: Open Studio

Osorio asegura que sus lienzos “son mapas de huida, espejos y registros del poder que no se ve”

Miami/El museo Museum of Art and Design at Miami Dade College (MOAD) presenta un espacio abierto al público del artista nacido en Holguín, William Osorio (1989), cuya producción investiga las tensiones entre identidad, lugar y poder desde una óptica profundamente personal. ￼

Esta residencia artística permite al público ver el proceso creativo en vivo del autor: observar nuevas piezas en desarrollo, conversar con el artista y explorar los vínculos de su práctica con la historia del arte, la literatura y la psicología. ￼

Osorio, formado en Holguín y más tarde radicado en Estados Unidos, ha afirmado en entrevistas que sus lienzos “son mapas de huida, espejos y registros del poder que no se ve”. Su obra combina figuras simbólicas con campo pictórico expansivo y propone una lectura crítica de las dinámicas del desplazamiento, la memoria migrante y la reactivación del archivo visual. ￼

Para los que asistan se ofrece estacionamiento en el aparcamiento del campus (2501 SW 6th Street) durante las sesiones de estudio. Esta es una oportunidad única para acercarse al arte cubano contemporáneo desde dentro del taller, en un formato interactivo que desdibuja la frontera entre obra, artista y público.