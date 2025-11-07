"‘Worm’ (gusano) era un insulto que escuché de niño y decidí apropiármelo para decir: sí, yo fui uno de esos ‘gusanos’".

Miami/El Museo de Coral Gables presenta la exposición Worm: Una odisea cubanoamericana, dedicada al artista cubano-americano Edel Rodríguez y centrada en su novela gráfica autobiográfica Worm (2023). La muestra, organizada en colaboración con la Feria del Libro de Miami, reúne los dibujos originales del libro, materiales de referencia, fotografías y objetos personales que narran la huida de su familia desde Cuba durante el éxodo del Mariel en 1980 y su desarrollo como artista y activista en los Estados Unidos.

Rodríguez nació en La Habana en 1971 y emigró con su familia a los nueve años. Se formó en el Pratt Institute y en Hunter College, y su trabajo se ha vuelto ampliamente reconocible en portadas de revistas como Time o The New Yorker, al tiempo que mantiene una voz potente en la ilustración política contemporánea. En una entrevista reciente declaró: "‘Worm’ (gusano) era un insulto que escuché de niño y decidí apropiármelo para decir: sí, yo fui uno de esos ‘gusanos’ que se fue y que ahora cuenta la historia".

La exposición ofrece una inmersión visual en el universo creativo de Rodríguez, donde las imágenes funcionan tanto como testimonios personales como diseños de denuncia. Worm emplea una paleta limitada —rojo, verde, naranja— para contar un relato de identidad y desarraigo. A través de bocetos, páginas ampliadas de la novela gráfica y objetos de la travesía, el espectador experimenta la doble condición de refugiado y creador que caracteriza su trayectoria.

Con esta muestra, el Museo de Coral Gables invita a reflexionar sobre la diáspora cubana, la construcción del exilio y la transformación del artista como cronista visual de su propia historia. La entrada es libre y el acceso a la muestra está abierto los domingos, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. De martes a viernes y el domingo: 11:00 a.m a 5:00 p.m y el sábado de 10:00 a.m a 6:00 p.m.