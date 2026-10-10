Xiomara Laugart y Rumbanza rinden homenaje a Celia Cruz en Nueva York

Nueva York/La cantante Xiomara Laugart ofrecerá el viernes 23 de octubre un concierto en el Queens Theatre de Nueva York para rendir homenaje a Celia Cruz, una de las figuras más importantes de la música popular cubana. La presentación, titulada Xiomara Laugart & Rumbanza Celebrate Celia Cruz, contará con la dirección musical del pianista y compositor Axel Tosca, hijo de Laugart, al frente de una gran orquesta.

El espectáculo se celebrará apenas dos días después del aniversario del nacimiento de Celia Cruz, el 21 de octubre de 1925, y se inscribe en las conmemoraciones por el centenario de la Reina de la Salsa. La propuesta reunirá ritmos afrocubanos, jazz latino, soul y R&B, en una combinación que busca celebrar el legado de la intérprete de Quimbara, La vida es un carnaval y La negra tiene tumbao, sin limitarse a reproducir sus versiones originales.

Laugart mantiene una relación especial con el repertorio y la trayectoria de Celia Cruz. La cantante interpretó a la Guarachera de Cuba en el musical Celia: The Life & Music of Celia Cruz, una producción estrenada en Nueva York en 2007 que recreaba la vida de la artista, desde sus comienzos en La Habana hasta su consagración internacional. Aquella experiencia permitió a Laugart acercarse a la dimensión artística y humana de una de las voces más reconocibles de la música cubana.

Con una carrera de más de tres décadas y una discografía que supera los 17 álbumes, Xiomara Laugart ha desarrollado una trayectoria que transita entre el son, el bolero, el jazz y otras expresiones de la música afrocaribeña. La artista, que alcanzó popularidad en Cuba antes de establecerse en Estados Unidos, ha llevado su repertorio a escenarios internacionales y ha recibido siete nominaciones a los premios Grammy, según destaca el Queens Theatre.

La dirección musical estará a cargo de Axel Tosca, pianista cubano radicado en Nueva York, cuya obra combina la formación clásica con el jazz, la improvisación y las tradiciones rítmicas afrocubanas. La colaboración entre madre e hijo constituye uno de los atractivos de la velada, concebida como un encuentro entre distintas generaciones de músicos cubanos y una celebración de la influencia de Celia Cruz en la música latina contemporánea.

El concierto forma parte de la programación de la temporada 2026-2027 del Queens Theatre, institución cultural situada en Flushing Meadows Corona Park, uno de los espacios más emblemáticos del distrito neoyorquino de Queens. La sala Claire Shulman acogerá esta celebración dirigida tanto a los admiradores de Celia Cruz como al público interesado en la música cubana y sus conexiones con el jazz y otros géneros internacionales.

Las entradas pueden adquirirse mediante la página oficial del teatro o en su taquilla.