XXV Congreso Anual: 'Cuba y la Guerra Civil Española'

El Centro Cultural Cubano de Nueva York celebrará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., su XXV Congreso Anual bajo el título Cuba y la Guerra Civil Española, un encuentro dedicado a analizar el impacto del conflicto (1936-1939) en la sociedad y la cultura de la Isla, así como la huella de los intelectuales y artistas españoles exiliados. Organizado en colaboración con el Instituto Cervantes de Nueva York y la CAALE, el evento rendirá homenaje al científico y pensador Gustavo Pittaluga Fattorini y se llevará a cabo en la sede del propio Instituto Cervantes (211-215 East 49th St., Nueva York) totalmente en español.

La jornada contará con las intervenciones principales de los académicos Jorge Domingo Cuadriello y Jorge Luis Arcos, junto a un destacado panel de historiadores y creadores como Rafael Rojas, Enrico Mario Santí, Elena Palmero y Alejandro Anreus, entre otros. El programa incluirá presentaciones ilustradas, material audiovisual de archivo, la proyección de un cortometraje del cineasta Miguel G. Morales y una muestra cinematográfica sobre artistas españoles afincados en Cuba. La inscripción previa es obligatoria antes del 31 de octubre a través del sitio web o escribiendo a info@cubanculturalcenter.org, con acceso gratuito para estudiantes acreditados.