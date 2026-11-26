Espacio Abierto constituye un punto de encuentro para escritores y aficionados a la literatura fantástica y la ciencia ficción en Cuba.

Lugar: Fundación Ludwig de Cuba. Calle 13, número 509, entre D y E, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 28-11-2026, 2:00 pm. Fecha de fin: 28-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El taller de literatura fantástica y de ciencia ficción Espacio Abierto invita a la conferencia Hibridaciones entre poesía y prosa. Cómo jugar con los límites y no morir en el intento, a cargo de la escritora cubana Yahumila Hidalgo Ceruto.

Hidalgo (La Habana, 1975) tiene una singular trayectoria profesional en la que confluyen la ciencia y la literatura. Graduada de Bioquímica por la Universidad de La Habana, trabajó en el Centro de Inmunología Molecular y posteriormente en la conservación del patrimonio documental de la Biblioteca Nacional José Martí. También cursó estudios de periodismo y de técnicas narrativas en el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso.

Es autora de los poemarios Autofagia (Cubaliteraria, 2023) y Poema en azul amorfo (Magalys Matus, Chile, 2024), además de integrar el volumen colectivo de poesía erótica Eva entre la espada y la cruz (Laia Editorial, 2024). En su producción poética, el lenguaje científico se entrelaza con la exploración de la identidad, la existencia, la soledad y la precariedad.

Espacio Abierto constituye un punto de encuentro para escritores y aficionados a la literatura fantástica y la ciencia ficción en Cuba. Entre sus iniciativas figura el concurso Oscar Hurtado, cuya decimoctava edición mantiene abierta la convocatoria hasta el 14 de febrero de 2027 en las modalidades de cuento de ciencia ficción, cuento fantástico y poesía vinculada a ambos géneros.