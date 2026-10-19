Yasek Manzano fusiona jazz y música electrónica en una noche habanera

Manzano es uno de los intérpretes más reconocidos de su generación dentro del jazz cubano.

Lugar: Jardines de la Casa del Festival, calle 19, entre Paseo y 2, El Vedado, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 22-10-2026, 7:00 pm. Fecha de fin: 23-10-2026, 12:00 am.

La Habana/El trompetista cubano Yasek Manzano protagonizará una noche de electro-jazz en los jardines de la Casa del Festival, en El Vedado, acompañado por DJ Y* Magic y Mr George. La propuesta combina la interpretación instrumental en vivo con las sonoridades de la música electrónica y las mezclas de DJ, en un encuentro que se extenderá hasta la medianoche.

Manzano es uno de los intérpretes más reconocidos de su generación dentro del jazz cubano. Su trayectoria se ha caracterizado por la búsqueda de conexiones entre el jazz contemporáneo, la tradición musical de la Isla y otros géneros populares. A lo largo de su carrera ha desarrollado proyectos como solista y ha colaborado con músicos de distintas procedencias, explorando las posibilidades expresivas de la trompeta tanto en formatos acústicos como en propuestas de fusión.

El encuentro reunirá al instrumentista con DJ Y* Magic y Mr George, en una propuesta que busca acercar dos formas de creación musical: la improvisación jazzística y la experimentación con ritmos y recursos electrónicos. El cartel no precisa el repertorio ni el orden de las actuaciones.

La presentación se inscribe en una semana de intensa actividad para Manzano. El músico tiene anunciados también conciertos en el César Jazz Club de La Habana los días 27 y 28 de octubre, con dos funciones cada noche, a las 7:30 pm y las 10:00 pm.

La cita del jueves propone un formato diferente al de los conciertos tradicionales de jazz, con una programación nocturna que combina música en vivo y sesiones de DJ en un espacio al aire libre. La entrada cuesta 1.000 pesos cubanos.