Yasiel Elizagaray presenta ‘Aliento de espíritu’ en el Palacio de la Cancillería de Roma

Roma/El artista cubano Yasiel Elizagaray inaugura el sábado 17 de octubre, a las 5:30 pm, su exposición personal Aliento de espíritu, en la Sala Vasari del Palacio de la Cancillería, en Roma, un histórico edificio renacentista vinculado a la Santa Sede.

La muestra reúne 18 obras recientes de la serie Persecución del espíritu, en la que Elizagaray construye un universo expresionista habitado por figuras humanas y animales de profundo carácter simbólico. La propuesta constituye un viaje interior del artista que se proyecta hacia la experiencia colectiva, explorando las dualidades del ser humano, sus impulsos primigenios y las tensiones entre razón y pasión.

Las composiciones presentan figuras infantiles de apariencia fantasmal junto a animales, en atmósferas dominadas por los claroscuros, las deformaciones y una intensa carga psicológica. Más que reproducir fielmente la realidad, el pintor busca expresar emociones, conflictos interiores y estados de vulnerabilidad. Su lenguaje plástico establece conexiones con el expresionismo de Francis Bacon y con la tradición pictórica cubana representada por artistas como Fidelio Ponce y Antonia Eiriz.

La exposición cuenta con la curaduría de Abram Bravo Guerra y tendrá como comisario y presentador al coleccionista y promotor cultural italiano Eriberto Bettini, fundador de la galería Bettini & Co. El programa incluye un texto crítico de Luciano Caprile y la participación de Florana Menéndez Camporredondo.

Graduado de Artes Visuales en 2005, Elizagaray desarrolla su trabajo entre Trinidad y La Habana. Su producción se caracteriza por la experimentación con texturas, la deformación expresiva de las figuras y una mirada introspectiva sobre la condición humana. En series anteriores como Ánimas (2023) y Aura (2024), abordó las heridas emocionales de la infancia, la fragilidad del cuerpo y los modelos convencionales de belleza.

Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, entre ellas las del Museo de Arte Contemporáneo de las Américas y Cernuda Arte, en Miami, y la galería Bettini, en Italia.

El Palacio de la Cancillería, situado en el centro histórico de Roma, es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura renacentista de la ciudad. Su Sala Vasari, también conocida como Sala de los Cien Días, debe su nombre a los frescos realizados por Giorgio Vasari en el siglo XVI. El edificio ha acogido anteriormente exposiciones de otros artistas cubanos, entre ellos Roberto Fabelo y Zaida del Río.