El proyecto aborda temas como la resiliencia, la pertenencia y la continuidad de las tradiciones culturales.

Miami/La exposición colectiva Yo Soy Cuba reúne en Miami Beach obras de arte contemporáneo dedicadas a explorar la historia, la identidad y la memoria cultural de la Isla. A través de la pintura, la escultura y la fotografía, la muestra propone distintas aproximaciones al pasado, el presente y el futuro de Cuba.

El proyecto aborda temas como la resiliencia, la pertenencia y la continuidad de las tradiciones culturales, a partir de las experiencias y perspectivas individuales de los creadores participantes. Las obras establecen un diálogo entre la expresión artística personal y cuestiones más amplias relacionadas con la historia, el patrimonio y los vínculos que conectan a los cubanos con su país de origen.

Concebida tanto como una exposición de artes visuales como un espacio de reflexión colectiva, Yo Soy Cuba invita a examinar las múltiples maneras en que se construye y conserva la identidad cubana, dentro y fuera de la Isla.

La muestra se presenta en Lincoln Road, uno de los principales corredores culturales y comerciales de Miami Beach. Los organizadores anunciarán próximamente los nombres de los artistas participantes y otros detalles de la programación.