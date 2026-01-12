Yosvany Terry en Saudade Jazz & Tapas Bar

La Habana/El saxofonista y compositor cubano Yosvany Terry regresa al escenario habanero con dos noches de concierto en Saudade Jazz & Tapas Bar, los días viernes 17 y sábado 18 de enero, en un formato íntimo que propone dos presentaciones por noche. La cita confirma uno de los encuentros más esperados de la cartelera jazzística de enero en La Habana, con un músico que ha sabido tender puentes entre la tradición afrocubana, el jazz contemporáneo y la investigación musical.

Para esta ocasión, Terry estará acompañado por Tony Rodríguez, Oliver Valdés y Roberto Álvarez, unos invitados que apuestan por la interacción, la improvisación y el diálogo constante entre los instrumentos. El repertorio recorrerá composiciones propias, arreglos y pasajes donde confluyen el jazz moderno, las raíces afrocubanas y una mirada investigativa sobre la música de la diáspora.

Reconocido internacionalmente por su trabajo como instrumentista, compositor y pedagogo, Yosvany Terry ha desarrollado una sólida carrera entre Cuba y Estados Unidos, con presentaciones en importantes escenarios y festivales de jazz, así como una labor académica que complementa su creación artística. Su música se distingue por una profunda exploración de las tradiciones musicales afrodescendientes y su inserción en lenguajes contemporáneos, sin perder el vínculo con la improvisación y la energía del directo.

Las presentaciones tendrán lugar en dos horarios cada noche: un primer concierto de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. y un segundo concierto de 10:30 p.m. a 11:30 p.m., permitiendo al público elegir entre dos momentos de una misma experiencia musical. El costo de entrada es de 2.000 pesos cubanos por cada concierto.