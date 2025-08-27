Yuniel Jiménez: Al cantío de un gallo
Nueva York/Lugar: Instituto Cervantes
Fecha de inicio: 5-09-2025 / 7:00 pm
Fecha de fin: 5-09-2025 / 9:00 pm
El recorrido musical de Yuniel Jiménez lo ha llevado de La Habana a Barcelona y ahora a Manhattan, donde se ha convertido en una figura destacada dentro del panorama cultural de la ciudad. En esta presentación, el artista explora las tradiciones profundamente arraigadas del Punto cubano, música campesina de Cuba, y el Son, con un repertorio dinámico que incluye piezas clásicas y composiciones originales. Poeta y músico, su obra "captura el alma, las luchas y la alegría de un guajiro cubano que vive en Nueva York".
El conjunto:
Yuniel Jiménez, voz principal y tres
Manuel Carro, percusión y coros
Jorge Bringas, bajo y coros
Juancho Herrera, guitarra y coros
Osmay Pérez, trompeta y coros
Dirección: 211 E 49th St, entre 2ª y 3ª Avenidas, NYC
Entrada gratuita 🎟️✨Reserva tu asiento aquí