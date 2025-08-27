Yuniel Jiménez: Al cantío de un gallo

Nueva York/Lugar: Instituto Cervantes

Fecha de inicio: 5-09-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 5-09-2025 / 9:00 pm

El recorrido musical de Yuniel Jiménez lo ha llevado de La Habana a Barcelona y ahora a Manhattan, donde se ha convertido en una figura destacada dentro del panorama cultural de la ciudad. En esta presentación, el artista explora las tradiciones profundamente arraigadas del Punto cubano, música campesina de Cuba, y el Son, con un repertorio dinámico que incluye piezas clásicas y composiciones originales. Poeta y músico, su obra "captura el alma, las luchas y la alegría de un guajiro cubano que vive en Nueva York".

El conjunto:

Yuniel Jiménez, voz principal y tres

Manuel Carro, percusión y coros

Jorge Bringas, bajo y coros

Juancho Herrera, guitarra y coros

Osmay Pérez, trompeta y coros

Dirección: 211 E 49th St, entre 2ª y 3ª Avenidas, NYC

Entrada gratuita 🎟️✨Reserva tu asiento aquí