La muestra propone un acercamiento al universo pictórico de Gómez Torres, caracterizado por una intensa paleta cromática.

Miami/El artista cubano Yunier Gómez Torres presenta Medley, una exposición personal en GDS Gallery, en el distrito artístico de Wynwood, coincidiendo con la Semana del Arte de Miami, una de las citas más importantes del calendario internacional de las artes visuales.

La muestra propone un acercamiento al universo pictórico de Gómez Torres, caracterizado por una intensa paleta cromática, composiciones espontáneas y una abundante presencia de motivos florales y elementos naturales. Las obras reproducidas en el cartel de la exposición muestran una pintura gestual, de trazos enérgicos y superposiciones de colores, donde las flores y las formas orgánicas construyen escenarios de gran vitalidad visual.

El título Medley, que puede traducirse como "mezcla" o "combinación", sugiere una reunión de imágenes, sensaciones y recursos expresivos. La exposición se incorpora a las actividades culturales que acompañan la celebración de Art Basel Miami Beach, cuando galerías, museos y espacios independientes de la ciudad presentan una amplia programación de arte contemporáneo.

Los interesados en asistir a la recepción inaugural pueden confirmar su participación mediante el correo electrónico coloursenses@gmail.com.