‘Zapata Gallery Vol. IV’ reúne a destacados artistas cubanos en Miami

Entre los participantes figuran nombres fundamentales del arte cubano contemporáneo como Roberto Dabelo entre otros.

Miami/La galería de arte contemporáneo Zapata Gallery, en Miami, celebrará su cuarto aniversario con la inauguración de Zapata Gallery Vol. IV, una exposición colectiva que reúne a más de 30 artistas, fundamentalmente cubanos, de diferentes generaciones y trayectorias. La muestra propone un recorrido por la diversidad de lenguajes, estilos y experiencias que caracterizan la creación artística de la Isla y su diáspora.

Entre los participantes figuran nombres fundamentales del arte cubano contemporáneo como Manuel Mendive, José Bedia, Roberto Fabelo, Nelson Domínguez, Umberto Peña y Alexis Leyva Machado (Kcho), cuyas obras han contribuido a configurar el panorama de las artes visuales cubanas durante las últimas décadas.

La exposición incluye también a Roberto Diago, Roberto Estopiñán, Moisés Finalé, Gustavo Acosta, Carlos Quintana, Consuelo Castañeda y Florencio Gelabert, junto a creadores de generaciones posteriores como Reynier Leyva Novo, Camila Lobón, Niels Reyes, Lianet Martínez, Alejandro Taquechel, Osy Milián y Maykel Rodríguez, entre otros.

La convivencia de artistas consagrados y emergentes permitirá apreciar distintas aproximaciones a la identidad, la memoria, la espiritualidad y las transformaciones sociales, asuntos recurrentes en el arte cubano contemporáneo. La pintura, la escultura, la fotografía y las prácticas conceptuales forman parte de los lenguajes que habitualmente integran la programación de este espacio.

Fundada en 2022 por el coleccionista Zeriocha Zapata, la galería se ha consolidado como un punto de encuentro para artistas y coleccionistas interesados en la creación cubana. Zapata, nacido en Perú y formado en Cuba, estudió Medicina en la Universidad de La Habana antes de establecerse en Miami, donde desarrolló su interés por el coleccionismo y las artes visuales.

Desde su apertura, el espacio ha presentado exposiciones como Zapata Collection Vol. I, Vol. II y Vol. III, además de proyectos individuales y colectivos dedicados a artistas de distintas generaciones. Entre sus propuestas anteriores destacan Power Interface, de Reynier Leyva Novo y Rodolfo Peraza; Proj(3)ct, con Camila Lobón, Nelson Jalil y Alejandro Taquechel; y Traveling in the Light II, de Consuelo Castañeda.

La nueva exposición se inscribe en esa trayectoria y celebra cuatro años de actividad de una institución privada que ha dado especial protagonismo al arte cubano dentro del circuito cultural de Miami.

Información adicional: Teléfono +1786 505 8715. Correo electrónico: info@zapatagallery.com.