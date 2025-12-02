La Habana/El artista cubano Roberto González regresa a la escena expositiva de la Isla después de más de cinco años sin mostrar obra en Cuba, con la presentación de Zona de confort, una muestra personal que propone una reflexión crítica sobre los límites, peligros y contradicciones de ese espacio simbólico donde se mezclan seguridad, inmovilidad y desgaste. La exposición, curada por Abram Bravo Guerra y con asesoría conceptual de Meira Marrero, despliega un conjunto de piezas, que representan objetos cotidianos, especialmente muebles y estructuras domésticas, que simbolizan la rutina pero también el cambio.

González, conocido por una producción marcada por la tensión entre lo íntimo y lo político, vuelve aquí sobre uno de sus lenguajes más reconocibles: la exploración del deterioro, la fragilidad y la violencia latente en los escenarios privados. La imagen de un butacón en llamas, eje visual del proyecto, funciona como un comentario sobre la erosión del espacio “seguro” que cada individuo intenta preservar. Su obra, que ha transitado por la pintura, el dibujo y el objeto intervenido, se distingue por un rigor técnico que combina hiperrealismo y expresividad matérica.

Zona de confort ofrece un recorrido por piezas recientes que, desde la materialidad y el gesto pictórico, invitan a cuestionar aquello que asumimos como estable y a revisar las fuerzas —visibles o no— que lo ponen en riesgo.