Casi el 100% de los detenidos por droga reciben condenadas de entre 10 y 20 años de prisión

Madrid/Un total de 22 personas fueron detenidas en el municipio de Marianao, en La Habana, durante una operación contra la droga conocida como químico, según una información emitida este jueves en el noticiero estelar. Además, las autoridades detuvieron dos operaciones de tráfico internacional “con origen en Estados Unidos”.

En el reporte se especifica que hubo dos detenidos extranjeros como resultado de una “detección” en la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí. Ambos transportaban cocaína en el interior de su cuerpo y por este delito se han solicitado 15 años de prisión.

En la terminal de ómnibus fue detenida otra persona que trasladaba “un envoltorio con marihuana”. Aunque no se ha especificado la cantidad que portaba este sujeto, presumiblemente cubano, se indica que la Fiscalía pide para él una sanción superior a 10 años de cárcel.

En todos estos casos, procede –señala la información– no solo la confiscación de las sustancias, sino también los bienes relacionados con la actividad delictiva, ya sean parcelas, automóviles u otros vehículos vinculados.

Además de subrayar la gravedad de las penas a las que se enfrentan quienes estuvieron involucrados en estos casos concretos, los expertos afirmaron al noticiero que “el 96% de las personas juzgadas en los tribunales de La Habana, ya sea por tráfico o posesión de drogas, han recibido sanciones”. De ellas, el 95,8% fueron condenadas a penas de entre 10 y 20 años.

No obstante, en el video, como en los medios oficiales que se han hecho eco de la noticia, no se indica en qué fechas se produjeron estos hechos en los que la información es muy escasa, no así la propaganda, que insiste en el “combate” implacable contra la droga. “Una de las conquistas de la Revolución es el orden interior de la nación, y eso con droga no se preserva, por lo tanto, como tenemos claro muchos cubanos, eso es una batalla que se puede ganar “, se escucha en el reportaje.

La nota, que se complementa en Cubadebate con dos videos de testimonios de jóvenes que están en tratamiento de rehabilitación tras varios años enganchados a alguna droga, llega una semana después de que este diario contara que un hombre fue multado por protestar contra la Policía, que hace caso omiso, según su versión, a la circulación del químico en Cuba.

“Pararon una patrulla y me llevaron para Dragones, me multaron y amenazaron. Nada de esto me amedrentó, al contrario, me dio más fuerzas para continuar”, dijo Alberto Turis Betancourt Pérez, que rechaza la degradación que este narcótico –“más barato que un refresco”– ha llevado al barrio de Jesús y María, en La Habana. El hombre aseguró a este diario que ha hablado con las autoridades y presentado quejas formales, pero que nada cambia: “Los traficantes siguen operando como si nada”, denunció.

Semanas atrás, en un programa de la Mesa Redonda, Juan Carlos Poey, jefe del órgano antidroga del Ministerio del Interior, insistió en que la fuente de los narcóticos que entran en Cuba está “a 90 millas” y repitió que la responsabilidad es de los cubanos emigrados, que traen de Estados Unidos el químico, un “cannabinoide sintético” con 45 variantes que entra “en polvo, en líquido, mezclado con acetona, impregnado en papel o en picadura vegetal”.