De los 127 reos excarcelados por las autoridades cubanas solo unos 50 son presos políticos

Sosa Ravelo aclaró el pasado miércoles que la medida no es una amnistía ni un indulto.

La Habana/El Gobierno cubano ha excarcelado hasta el momento a 127 presos de los 553 que, tras una negociación con el Vaticano, prometió dejar en libertad el pasado 14 de enero. El número fue aportado por Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo, al vocero del régimen Humberto López, y es muy superior a los 50 presos políticos registrados hasta este viernes por la organización Prisoners Defenders, por lo que cabe esperar que haya un número importante de presos comunes que hayan sido discretos con la noticia de su excarcelación.

Entrevistada en la sede del Tribunal, Sosa Ravelo explicó que, de los 127 excarcelados entre el miércoles y el jueves, 121 están en libertad condicional y seis tienen licencia extrapenal. Los primeros están sometidos a “un período de prueba” en el que los ex reclusos deben cumplir ciertas condiciones, mantener “buena conducta” y vincularse a algún centro de trabajo o escuelas, hasta que concluya el tiempo de la sanción.

Las seis licencias extrapenales, por otra parte, se concedieron “por tema de enfermedad” y otras razones que impiden que el recluso siga en prisión, aunque Sosa Ravelo no dio más detalles sobre los casos.

Se han producido excarcelaciones “en todas las provincias cubanas”, aseguró López. Cada persona ha tenido un encuentro con un juez de ejecución que le ha explicado su situación legal durante su “período a prueba”. “En los próximos días seguirá el proceso”, aseguró López. La Fiscalía tendrá que ofrecer su criterio sobre cada caso planteado, acotó Sosa Ravelo, “y puede ser favorable o desfavorable”.

Algunas organizaciones, como Justicia 11J, dudan del “relativo alto número de personas” que dice haber puesto en libertad el Tribunal Supremo. La ONG alega que ha documentado 39 excarcelaciones, “todos presos políticos”.

Sosa Ravelo fue entrevistada una primera vez el pasado miércoles por el propio López sobre la implementación de la medida. En su intervención aclaró que no se trata de una amnistía ni un indulto, puesto que “conllevan la extinción total de la sanción”, lo cual no sucederá en estos casos. Si no cumplen con las "obligaciones", advirtió, podrían volver a prisión.

Los que se encuentran en la lista fueron procesados por delitos “disímiles”. Y enumeró: “Delitos patrimoniales como delitos de hurto, robo con fuerza. Hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero la sedición no es un delito político”.

Entre los excarcelados este jueves estuvo José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), encerrado en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, desde el 11 de julio de 2021. La familia del disidente dijo no saber si había sido excarcelado gracias a una licencia extrapenal o bajo libertad condicional.

Ferrer, en sus primeras intervenciones, aseguró que rechazó firmar un documento que le presentaron antes de su excarcelación: “A mí me botaron de la prisión porque no acepto la libertad condicional”. Además, recordó que no aceptaría imposiciones de ningún tipo por parte del régimen, y dijo sentir “vergüenza ajena” por los acuerdos que permitieron la salida de los presos.

Otro de las excarcelaciones más esperadas fue la de Luis Robles Elizastigui, conocido como “el joven de la pancarta” por haber protestado con un cartel en el boulevard habanero de San Rafael, en diciembre de 2020. Robles, de 20 años, cumplía su sentencia en el penal de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana, de la cual recibió un breve pase en febrero del año pasado.

Bajo libertad condicional está Dariel Cruz García, de 23 años, que participó en la protesta de La Güinera el 12 de julio de 2021 y cuya madre dijo a 14ymedio que teme por el futuro de su hijo: "en el barrio se puede formar cualquier cosa, porque aquí en Cuba la situación está muy mala y lo quieran meter otra vez en la cárcel". "Si a mi hijo le hubieran dado la libertad total y pudiera salir del país, yo haría todo lo posible para que se fuera cuanto antes de Cuba, aunque sea para Haití", añadió.

Solo a través de las entrevistas a Sosa Ravelo el régimen cubano ha dado la poca información oficial que existe sobre los excarcelados. Humberto López, de hecho, ha restado impacto al tema y ha dicho que las excarcelaciones ocurrían de forma “sistemática” en Cuba y que este proceso es “uno más”.