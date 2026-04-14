Más de 153 muertos en accidentes de tránsito en tres meses en Cuba

La Habana/Pese a la paralización casi total del transporte automotor en el país durante el primer trimestre de 2026 por la crisis de combustible, se registraron 1.234 accidentes viales en la Isla, que dejaron 153 muertos y 1.154 lesionados. De ese total, según cifras divulgadas este martes por la Comisión Nacional de Seguridad Vial, el sector estatal continúa siendo el de mayor incidencia, con responsabilidad en la mitad de los hechos, “un comportamiento que se acentúa en los casos con consecuencias graves, en los que su participación alcanza el 86%”.

En el reporte, Chetty Carlos Lastre, jefe de tránsito de la Dirección General de la Policía, no obstante, responsabilizó a los usuarios de motos, ciclomotores y triciclos eléctricos, usados como alternativa de transportación, quienes se vieron involucrados en el 74% de los percances en el país.

Asimismo, reportó que, si bien en todas las provincias disminuyeron los accidentes, hubo un incremento en el número de fallecidos en territorios como Las Tunas, Sancti Spíritus, La Habana, Villa Clara y Guantánamo, en comparación con el mismo lapso del año pasado.

En el informe, el titular de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, refirió que el factor humano continúa siendo la principal causa de los accidentes. Agregó que entre las principales causas de los accidentes en Cuba en lo que va de 2026 se mantienen la falta de atención a la conducción, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad.

“En los próximos meses” –sin especificar cuándo–, se desplegará un grupo de acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial

Por ello, anunció que, “en los próximos meses” –sin especificar cuándo–, se desplegará un grupo de acciones orientadas a fortalecer la seguridad vial, entre ellas, la implementación de proyectos vinculados al uso de medios de protección, la realización de un nuevo proceso de homologación de vehículos, que actualmente circulan sin matrícula, y el fortalecimiento de las escuelas de conducción.

El reporte, como es habitual, no hace una sola mención al estado de las vialidades en Cuba, carentes de mantenimiento suficiente –denunciado una y otra vez por la población como una de las causas determinantes de la alta incidencia de los accidentes–, con problemas de señalización e iluminación, que se agravan durante los extensos apagones que sufre el país prácticamente todo el día en algunas zonas. El problema ha sido admitido por el propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien reconoció a inicios de 2024 que “el deterioro se acumula” en torno a las carreteras y los vehículos.

En promedio la tendencia de fallecidos es menor en lo que va de este año, pero la diferencia es de unas decenas de casos en comparación con el año pasado. En diciembre pasado, las autoridades informaron que en el país hubo 750 fallecidos (187 en promedio por trimestre), 18,2% más que un año antes, cuando se reportaron 634.

El número de percances también subió el año pasado, aunque marginalmente. En ese entonces se reportaron 7.538 accidentes, contra los 7.507 que se contabilizaron en 2024. Lo mismo sucedió con los lesionados. Las autoridades revelaron que hubo 6.718, 105 más que un año antes, con 6.613. En esos tres rubros, el país mostró un repunte, después de una baja en 2024.

Hace unos días, las autoridades de Ciego de Ávila pedían no bajar la guardia, pues aunque la siniestralidad mostraba un descenso, es muy alta la probabilidad de que un accidente sea mortal o con graves consecuencias. Según indicó la encargada de la Comisión Provincial de Seguridad Vial, Sonia Hernández Talavera, en Ciego de Ávila el 67% de los accidentes provocaron heridos y el 33%, fallecidos. “Esto confirma una elevada peligrosidad en la ocurrencia de los hechos”, reconoció la funcionaria.