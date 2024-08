En 2023 hubo 110 juicios por feminicidios en Cuba, seis veces más que el año anterior

Madrid/Las autoridades cubanas siguen guardando a conciencia los datos de mujeres asesinadas por violencia machista, pero la publicación este jueves del número de feminicidios juzgados en 2023 muestra un dato alarmante. En un solo año, el aumento fue superior al 500%, al pasar de 18 procesos judiciales por este delito en 2022 a 110 en 2023.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, dependiente de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) publicó este jueves lo que suponía su primera actualización desde que en junio de 2023 se estrenó este organismo, cuya página web incluye el dato de casos juzgados por asesinatos de violencia machista.

El dato se da desglosado en dos apartados distintos, por un lado el de “mujeres de 15 años y más que fueron víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, ex parejas u otras personas”, y que ascendió en 2023 a 60. Por otro, el de “mujeres de 15 años y más, víctimas de asesinato por parte de su pareja o ex pareja conocidas en procesos judiciales”. Unificada la cifra, de acuerdo con los estándares internacionales, el resultado fue de 110, siempre teniendo en cuenta que el número se refiere a los casos que fueron juzgados durante ese año y no necesariamente a los delitos cometidos en el mismo periodo.

La tasa asciende, con la suma de los dos conceptos, a 2,16 por cada 100.000 mujeres. El dato sitúa a Cuba como sexto país en la región de acuerdo con los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 2022, último año disponible. Sin embargo, el propio organismo advierte sobre la prudencia a la hora de comparar datos entre países, ya que no existe una metodología regional unificada a la hora de contabilizar.

En un análisis más detallado, para el caso de “víctimas de asesinato por razones de género”, destaca la cifra de La Habana (12), aunque por su mayor volumen de población la tasa es muy inferior (1,42) a la de Camagüey (10 casos y tasa 3,37) y Matanzas (8 casos y 2,87). También hay desequilibrio entre los delitos cometidos en el medio urbano (37) y rural (23), aunque la tasa también lo modifica, siendo 1,09 y 2,33, respectivamente.

En cuanto al perfil de la víctima, por edades destaca la franja de 20 a 44 años (39 víctimas), seguida de la de 45 a 59 años (14); mientras que por razas, la mayoría fueron blancas, seguidas de mulatas. El 71,6% no trabajaba y 38 menores quedaron sin amparo materno. En lo que al victimario respecta, en el 83,3% de los casos la relación era o había sido de pareja.

En el otro bloque, el de “víctimas de asesinato por parte de su pareja o ex pareja”, los datos son muy similares, lo que confirma lo innecesario de separarlos. La Habana juzgó 9 casos, para una tasa del 1,06, seguida de Camagüey (8 casos y 2,70) y Matanzas (7 casos y 2,51). La zona rural también tiene una tasa mayor (2,03) pese a una cantidad menor de casos (20) que la urbana (30, que suponen 0,88). Vuelve a destacar el grupo de víctimas con 20 a 44 años (34), seguidas por las de 45 a 59 años (13). De igual modo, el 70% de víctimas no tenía empleo y hubo 34 menores que quedaron sin madre. El 64% fueron asesinadas a manos de sus ex parejas y el 36% por su pareja actual.

En 2023, el Observatorio ofreció por primera vez estas estadísticas, correspondientes al año anterior. En aquella ocasión también se optaba por dos categorías que dejaban como resultado que "los procesos judiciales resueltos en los tribunales del país en el 2022" fueron 18: 16 mujeres fueron asesinadas por sus parejas (seis) o ex parejas (diez) y dos por personas desconocidas. Ese mismo año, las asociaciones feministas y la prensa independiente documentaron 34 asesinatos, casi el doble de los que fueron juzgados, sin que se pudiera conocer cuántos correspondían a ese año y cuántos a periodos anteriores.

En 2023, según el registro independiente de este diario hubo 87 asesinatos por violencia machista, menos que los 110 que fueron juzgados según los datos oficiales, en los que nuevamente se oculta en qué momento se produjeron los crímenes. Este hecho impide conocer la incidencia del delito por años, aunque sí se puede observar el brutal ascenso de los casos que llegaron a los tribunales y que puede deberse a uno o varios motivos, sin que sea posible determinar en qué medida concurren por la insistente opacidad gubernamental.

Por un lado, la mayor conciencia a la hora de denunciar este tipo de delitos podría estar detrás del ascenso, frente a períodos anteriores en que estos hechos se ocultaban o se registraban como asesinatos sin más especificaciones. Por otro, la diligencia de los tribunales podría haber aumentado tras el llamado de atención del mandatario, Miguel Díaz-Canel, que llamó a los jueces a darle prioridad a este fenómeno. Más probable resulta un tercer argumento, y es que el problema se haya visibilizado por la insistencia de una prensa y una sociedad civil independientes que han obligado a un Estado que tenía el monopolio informativo a dar alguna muestra de transparencia, aunque aún se cuide de emplear una metodología detallada.

Los datos publicados ayer contienen otro apartado que aporta mucha información en torno a la violencia machista en Cuba, y es la estadística de casos juzgados por agresiones y violencia sexual. En 2023, se produjeron 378 procesos de este tipo, 209 de ellos (4,77 por 100.000 mujeres) fueron delitos de agresión sexual y 169 correspondieron a otros tipos de violencia sexual (3,85). La mayoría de casos se concentraron en La Habana (58 con una tasa de 6,84), Ciego de Ávila (51 con una tasa asombrosa tasa de 30,73), Matanzas (35 y 12,55), Villa Clara (35 y 11,47), Pinar del Río (33 y 14,60); y Santiago de Cuba (28 y 6,69).

En diciembre de 2023, la Fiscalía General de la República avanzó que se encargaría de realizar un “registro administrativo” para recoger información en tiempo real de la muerte de mujeres y niñas por violencia machista, un censo que aún brilla por su ausencia, mientras se sigue dependiendo de esta actualización anual para conocer la dimensión de un problema que desborda a Cuba.

En lo que va de año, este diario ha contabilizado 28 feminicidios, el más recientemente confirmado fue el de Yumary Morales Guerra, atacada mortalmente por su ex pareja el 8 de julio y fallecida una semana después.

Las asociaciones feministas llevan años reclamando una ley integral contra la violencia de género que vaya más allá del contenido penal y abarque la prevención, a través de la implicación de todos los sectores de la sociedad, desde las propias fuerzas de seguridad a jueces y sanitarios, además de educación y comunicación. En 2021, el Gobierno aplazaba al menos hasta 2026 una norma de este tipo de acuerdo con su cronograma legislativo.