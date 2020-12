"Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura", se queja Abel Prieto

El actor Reinier Díaz y algunos artistas más que asistieron al encuentro del sábado pasado con funcionarios del Ministerio de Cultura desmienten la interpretación que está dando la prensa oficial de lo ocurrido en el teatro Abelardo Estorino. Hubo intervenciones contundentes a favor del Movimiento San Isidro y de Luis Manuel Otero Alcántara, hasta que el oficialismo liderado por Abel Pirieto tomara el control de la situación

"La reunión comenzó muy bien, gente con unos planteamientos duros, sin escatimar", cuenta Reinier Díaz a 14ymedio. "El primero que habló fue Humberto Díaz, un artista plástico que leyó las demandas del 27N y puso en contexto la reunión". Según el actor, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, admitió que el encuentro se llevaba a cabo a raíz de las protestas del pasado 27 de noviembre.

El actor califica de "maravillosa" la intervención del director de teatro Carlos Celdrán, que criticó el "apagón digital" posterior a las protestas y lo calificó de "fascismo". También denunció los actos de repudio, algo que ha estado muy presente en su obra.

"De mi intervención el noticiero solo tomó la presentación, no pusieron el meollo de mi discurso, ni cuando asumí la responsabilidad por los 30 que participamos en el primer encuentro (con el viceministro Fernando Rojas) y firmamos el correo (con las condiciones para el siguiente encuentro que no se dio)", lamenta el entrevistado. "Yo hablé como parte de los 30 y dije que nos oponemos totalmente a los actos de repudio, a la represión policial, a las constantes violaciones a la Constitución por parte del Ministerio del Interior, que actúa fuera de la ley, y a cómo muchos del grupo tenían ese día agentes parados fuera de sus casas para impedirles salir", recuerda.

Un crítico de arte reivindicó el talento de Otero Alcántara y denunció la campaña de desprestigio que se llevaba a cabo en su contra

Diaz relata que las intervenciones más críticas sucedieron, una tras otra, al inicio de la reunión. "Mucha gente arremetió contra los medios". Un crítico de arte reivindicó el talento de Otero Alcántara y denunció la campaña de desprestigio que se llevaba a cabo en su contra "sin dar nada contundente, ni siquiera un dato, ni una prueba ni una condena en la mano". Otro de los presentes se refirió a la "evidente manipulación de los medios de prensa" y la forma en que se edita el material sobre el Movimiento San Isidro y el 27N. Además, rechazó la violencia policial en su país.

En otra intervención, el cantante Jesus Barrios contó que las fuerzas de seguridad le rociaron con un espray para impedirle acercarse al Ministerio de Cultura el día de las protestas. El propio Reinier Díaz denunció que su pareja sufrió un ataque similar y una dermatitis provocada por ese mismo producto.

Lo que hasta entonces había ido bien, dio un giro cuando intervino otro joven, al que Díaz dice desconocer, y "comenzó a hablar de la Revolución y expresarse en un tono que era como un pequeño acto de repudio". A pesar de que el actor volvió a pedir la palabra reiteradamente, ya no pudo intervenir más.

"Ahí empezó el discurso de los que asumen la actitud crítica pero desde la posición de un revolucionario. Hablaron de los mercenarios, los anexionistas, la bandera, el financiamiento y los millones que paga Estados Unidos. E, incluso, el último exponente terminó haciendo una oda revolucionaria y dijo que somos el último bastión socialista del mundo y que no podemos perderlo".

En su relato, Díaz también hace referencia a la actitud de Abel Prieto (presidente de Casa de las Américas), que prácticamente "reconoció que la Revolución tiene que defenderse y que los actos de repudio hay que hacerlos. ‘Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura (...) Se nos mezcló una cosa con la otra y en una coyuntura realmente perversa’, dijo en un momento".

Para Reinier Díaz, el momento más clarificador de la reunión se produjo cuando Prieto preguntó si había que dejar salir a gritar a la calle a cuantas personas consiguiera reunir el Movimiento San Isidro, aunque fuesen centenares. "Muchos dijimos que sí, como Celdrán, Humberto Díaz o yo, aunque otros callaron; pero Prieto siguió con su discurso. Yo creo que ellos no están preparados para un diálogo. No entienden que si quieren que la gente confíe en ellos tienen que contar todo lo que se dijo ahí y no solamente una parte. El noticiero miente descaradamente, se lo dijo varias veces Carlos Celdrán".

Díaz no ha sido el único de los presentes en reaccionar negativamente contra lo que ha trascendido a partir del encuentro. El realizador Joseph Ross ha expresado su descontento en redes sociales. "Lamento que los reportajes en los medios de comunicación (la oficialista y la no oficialista), hasta ahora, sean tan superficiales (...). Espero que la prensa en las próximas horas asuma una actitud responsable con respecto a todo lo que se habló en esas siete horas y den una cobertura amplia y transparente a todos los criterios", escribió. El realizador considera que, aunque la reunión podría haber sido más plural, sí hubo un mensaje claro que tuvieron que escuchar los funcionarios.

