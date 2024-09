Unos 30 ex líderes iberoamericanos piden la "detención inmediata" de Maduro por "terrorismo de Estado"

La Haya/La Habana/Una treintena de ex mandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “la captura y detención inmediata” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que señalan de ser culpable de “terrorismo de Estado”.

“Por primera vez, 31 ex presidentes, ex jefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela”, dijo a EFE el ex presidente colombiano Andrés Pastrana. Quien en nombre de los firmantes presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía en La Haya.

Entre los firmantes también están los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Así como los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque. El argentino Mauricio Macri, el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.

Pastrana aseguró que en Venezuela 'hay un terrorismo de Estado', que es 'promovido directamente' por Maduro

“Es importante resaltar que en España firmaron Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. El único ex presidente que no lo firma es (José Luís Rodríguez) Zapatero”, destacó Pastrana tras reunirse con el equipo del fiscal Karim Khan en la sede de la Corte.

Los firmantes, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), denunciaron en su informe jurídico “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “crímenes de lesa humanidad”, perpetrados por el régimen chavista.

El “núcleo” del informe jurídico presentado por los ex líderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –que se sancionó el 29 de enero del 2020– la cual nombra a Maduro comandante en jefe. De tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.

“Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es “directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional”. Así como los demás cargos, ya que “la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones”.

Pastrana aseguró que en Venezuela “hay un terrorismo de Estado”, que es “promovido directamente” por Maduro. Por lo que ofreció a la Corte la cooperación del Grupo IDEA para conseguir “evidencias, pruebas y respaldo legal” y que pueda actuar “rápido”.

Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen

En su reunión con el equipo del fiscal Khan, Pastrana también quiso “llamar la atención de lo que estaba pasando” en el país sudamericano y de la “preocupación” que existe por la seguridad de los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado. De quien dijo, su situación es “muy frágil”, al igual que la de los “más de 1.200 detenidos políticos”.

En un comunicado posterior, los ex mandatarios detallaron que, en ese contexto, los crímenes de lesa humanidad “que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad”, incluyen la reciente orden de aprehensión contra el líder opositor Edmundo González.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro incluyen la reciente orden de aprehensión contra el líder opositor Edmundo González

La denuncia presentada ante La Haya, se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser considerados el soporte fundamental del régimen de Madur y, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI desde 2021, por crímenes de lesa humanidad en contra del país.

En noviembre de ese año, la Fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias presentadas por Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde, al menos, el 12 de febrero de 2014.

En las denuncias presentadas figuran crímenes como “encarcelación u otra privación grave de la libertad física”, “tortura”, “violación y/u otras formas de violencia sexual”. Así como “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos”. Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país.