Menos del 40% de Cuba tiene corriente el quinto día de apagón, la mayoría en La Habana

Madrid/Casi un 40% de los clientes de la Unión Eléctrica de Cuba había recuperado la electricidad, según la empresa estatal, la madrugada de este martes, cuando la Isla entraba en su quinto día después de la primera desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En números, se trata de 1.704.728 clientes de los 4.290.700 que hay en el país, pero el reparto era tan desigual que la molestia se hacía patente en redes sociales. En toda la Isla había anoche 1.300 megavatios (MW) de generación.

“El apuro de poner el SEN a funcionar solo tiene una explicación, dirigir toda la generación hacia La Habana y el resto del país que siga en la total oscuridad”, se quejaba un usuario a la compañía. Los datos le daban la razón. La última cifra ofrecida por la UNE indicaba que 769.810 clientes de la capital, el 89,3%, tenían suministro de energía. La Habana del Este, Centro Habana y La Habana Vieja concentraban el mayor número de incidencias por averías y, aunque las quejas de los que aún no tenían corriente eran muchas, los capitalinos volvían a ser los más afortunados pese a la precaria situación.

La puesta en marcha de la termoeléctrica Antonio Guiteras, causante en buena parte del desastre que comenzó el viernes, ha aliviado la situación. Pasadas las seis de la tarde de este lunes, la central aportaba 106 MW al subsistema creado desde Matanzas hasta Camagüey. La vetusta unidad tiene capacidad para entregar 250 MW, pero los trabajadores subían lentamente la cantidad para “nivelar frecuencia y evitar el peligroso disparo automático”, según el periodista José Miguel Solís, que situó en un 23% de clientes de Matanzas los abastecidos a las 10 de la noche, con prioridad a los hospitales y estaciones de bombeo.

El ingeniero Félix Estrada Rodríguez, jefe del Despacho de Carga de la Unión Eléctrica de Cuba, asistió al programa Mesa Redonda para dar explicaciones sobre la nueva estrategia de la empresa para recuperar el SEN evitando los riesgos de sábado y domingo, cuando se volvió a caer toda la electricidad de la Isla en las dos ocasiones. “En este minuto no tenemos un sistema electroenergético nacional”, recalcó, en referencia a esas “islas” y sistemas por regiones que deben funcionar de manera estable antes de ser interconectados de nuevo.

El occidental, donde también se incorporó la unidad 6 de la central Máximo Gómez, en Artemisa, es el más fortalecido y cuenta con la aportación extra, también de las centrales flotantes de la bahía de La Habana y la generación con diésel. Además, las provincias de Santa Clara, Cienfuegos y Matanzas se han podido unificar y arrancar la unidad de Energas, en Varadero, y llegar hasta Nuevitas. Pinar del Río, que desde el viernes no había tenido corriente, también empezó a incorporarse al subsistema occidental, aunque la tarde de ayer apenas contaba aún con 20 MW.

Sancti Spíritus y Ciego de Ávila se han conectado al sistema central a través de microsistemas con grupos electrógenos, aunque la cantidad es muy pobre. En la primera, anoche la generación apenas rondaba los 24 MW y la empresa provincial prometía ciclos de tres horas, muchos clientes reprochaban haber tenido tan solo 40 minutos.

La peor parte, una vez más, quedó para la zona oriental, donde la tormenta tropical Oscar –que dejó seis muertos en San Antonio del Sur, Guantánamo– no ayudó a facilitar las cosas. Felton, la central más potente de la región, ubicada en Mayarí (Holguín), debía sincronizarse esta madrugada después de infinidad de complicaciones en el arranque por la humedad. Según Radio Angulo, la termoeléctrica estaba en condiciones a última hora del lunes y debía estar sincronizada a las 4 de la madrugada.

La misma situación se espera en Renté, en Santiago de Cuba. En caso de lograrse, los trabajadores confían en poder enlazar los sistemas oriental y central, una aspiración que tienen las autoridades para este martes. Sin embargo, Guerra advertía en televisión una idea muy clara: la interconexión del sistema "no quiere decir que van a terminar los apagones porque no va a existir disponibilidad suficiente para satisfacer todas las cargas, aunque la situación por la cobertura de combustible debe ser mejor”.

Sin hacer más precisiones, fue pública este lunes la intención de México de ir al rescate del régimen. La Comisión Federal de Electricidad de México ofreció apoyo técnico para el pronto restablecimiento de energía eléctrica en Cuba.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente está en contacto permanente con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, y la Embajada de México en Cuba hace lo propio con las autoridades competentes para contar con información actualizada sobre la situación. Asimismo, ha puesto a disposición de las y los connacionales en ese país líneas de emergencia para su atención permanente”, señaló la Cancillería de México.

Las autoridades, que no se han pronunciado aún sobre la eventual oferta de ayuda hecha este lunes por EE UU, han optado por la retórica épica y apelan a la solidaridad, la resistencia, el esfuerzo y la unidad. Este lunes, la UNE publicó en sus redes sociales las “reflexiones” de Miguel Castro, profesor y ex decano de la facultad de Eléctrica de la Cujae. En el texto, el experto explica cómo un desbalance fuerte entre lo que se genera y lo que se demanda puede provocar “fenómenos de inestabilidad muy peligrosos que hacen colapsar rápidamente los sistemas sin que ninguna acción humana pueda impedirlo” y cómo se producen “caídas totales de sistemas eléctricos” en el mundo, aunque son muy raras.

Castro asegura que Cuba, por no tener vecinos en sus fronteras terrestres, es un “microsistema aislado muy vulnerable” y que este tipo de reestablecimientos no han sido poco frecuentes históricamente, “solo que entonces nadie se enteraba de estos colapsos porque no existían las herramientas de comunicación que existen hoy”.

Así, el profesor reprocha a quienes “propalan y amplifican la idea de ineptitud o incompetencia profesional de nuestros despachadores y operadores sin saber lo que están diciendo” y lo acusa de “mancillar las páginas heroicas que ellos escriben (...). Unos lo hacen por ignorancia y es comprensible, pero otros lo hacen con saña y desprecio a nuestros trabajadores eléctricos porque es un discurso muy conveniente en el propósito (que jamás lograrán) de destruir a nuestra Revolución”.

Varios usuarios han agradecido el mensaje y la explicación técnica, así como admitiendo que la entrega de los trabajadores eléctricos no está en duda. Sin embargo, reprochan que se siga pidiendo paciencia y entrega a la población sin aportar soluciones y reconocer errores. “El pueblo merece algo más que frases motivacionales; merece soluciones estructurales que transformen la realidad, no más de lo mismo bajo el disfraz de heroicidades pasadas”.