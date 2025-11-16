APOYO
La Habana cumple hoy 506 años. Fundada el 16 de noviembre de 1519, la ciudad celebra un cumpleaños que no disimula: hay urbes que envejecen con gracia, y está La Habana, marcada por las arrugas de la desidia y los achaques de un abandono que no ha dado tregua. / 14ymedio

506 años de La Habana, entre achaques y contrastes

14ymedio

16 de noviembre 2025 - 11:57

1/12 Las lluvias exhiben las grietas de una infraestructura exhausta. Calles que se anegan en minutos y barrios completos que quedan atrapados bajo el agua recuerdan que el drenaje urbano lleva décadas pidiendo auxilio. / 14ymedio
2/12 Moverse por la ciudad se ha convertido en una odisea. La falta de combustible y el colapso del transporte público han vaciado hasta los lugares más emblemáticos. La icónica calle 23, con su heladería Coppelia, luce hoy más silencio que bullicio. / 14ymedio
3/12 Los apagones largos y frecuentes han moldeado la rutina habanera. En el horizonte, la columna de humo de las patanas turcas, ancladas en la bahía, se ha vuelto parte permanente del paisaje, una sombra sobre la ciudad. / 14ymedio
4/12 Desde las protestas del 11 de julio de 2021, La Habana vive bajo una vigilancia más dura. Las detenciones arbitrarias y el incremento de patrullas recuerdan que la mayor ciudad del país también se ha convertido en escenario de un control reforzado. / 14ymedio
5/12 La mendicidad crece a un ritmo abrumador. Rostros cansados, cuerpos que se quiebran y manos extendidas en busca de unas monedas revelan la profundidad del deterioro económico y social de la capital. / 14ymedio
6/12 La caída del turismo golpea fuerte. Calles antes vibrantes ahora se ven apagadas, con negocios mirando hacia la temporada alta que ya no llega y una ciudad que se extraña a sí misma cuando sonaba en múltiples idiomas. / 14ymedio
7/12 El dólar ha reconfigurado a La Habana. En el último año proliferan tiendas y mercados que solo aceptan divisas, levantando un muro invisible entre quienes pueden comprar y quienes solo miran desde afuera. / 14ymedio
8/12 La falta de efectivo y el colapso bancario mantienen a diario largas colas frente a los cajeros automáticos. La gente aguarda durante horas para conseguir dinero que muchas veces no aparece. / 14ymedio
9/12 Nada, sin embargo, refleja tanto la decadencia como las montañas de basura acumuladas. Esquinas enteras convertidas en vertederos improvisados hablan de un servicio de recogida que hace mucho dejó de funcionar. / 14ymedio
10/12 Los derrumbes son ya parte de la cotidianidad urbana. Cada semana, un edificio que cede, un balcón que cae, una familia desplazada. La ciudad envejece a golpes de gravedad y descuido. / 14ymedio
11/12 La precariedad habitacional es una herida abierta. A pesar del éxodo masivo, miles de familias siguen viviendo entre goteras, apuntalamientos y el temor permanente a que el techo decida rendirse. / 14ymedio
12/12 La Habana también es este hombre agotado, detenido sobre su bicicleta. No sabemos si es el cansancio del trabajo o el virus —ese que vuelve rígidos los músculos y las rutinas— lo que lo inmoviliza. Pero su postura resume bien una ciudad que llega a los 506 años exhausta, pero todavía aferrada a tratar de moverse. / 14ymedio

