506 años de La Habana, entre achaques y contrastes
Galería
1/12Las lluvias exhiben las grietas de una infraestructura exhausta. Calles que se anegan en minutos y barrios completos que quedan atrapados bajo el agua recuerdan que el drenaje urbano lleva décadas pidiendo auxilio./14ymedio
2/12Moverse por la ciudad se ha convertido en una odisea. La falta de combustible y el colapso del transporte público han vaciado hasta los lugares más emblemáticos. La icónica calle 23, con su heladería Coppelia, luce hoy más silencio que bullicio./14ymedio
3/12Los apagones largos y frecuentes han moldeado la rutina habanera. En el horizonte, la columna de humo de las patanas turcas, ancladas en la bahía, se ha vuelto parte permanente del paisaje, una sombra sobre la ciudad./14ymedio
4/12Desde las protestas del 11 de julio de 2021, La Habana vive bajo una vigilancia más dura. Las detenciones arbitrarias y el incremento de patrullas recuerdan que la mayor ciudad del país también se ha convertido en escenario de un control reforzado./14ymedio
5/12La mendicidad crece a un ritmo abrumador. Rostros cansados, cuerpos que se quiebran y manos extendidas en busca de unas monedas revelan la profundidad del deterioro económico y social de la capital./14ymedio
6/12La caída del turismo golpea fuerte. Calles antes vibrantes ahora se ven apagadas, con negocios mirando hacia la temporada alta que ya no llega y una ciudad que se extraña a sí misma cuando sonaba en múltiples idiomas./14ymedio
7/12El dólar ha reconfigurado a La Habana. En el último año proliferan tiendas y mercados que solo aceptan divisas, levantando un muro invisible entre quienes pueden comprar y quienes solo miran desde afuera./14ymedio
8/12La falta de efectivo y el colapso bancario mantienen a diario largas colas frente a los cajeros automáticos. La gente aguarda durante horas para conseguir dinero que muchas veces no aparece./14ymedio
9/12Nada, sin embargo, refleja tanto la decadencia como las montañas de basura acumuladas. Esquinas enteras convertidas en vertederos improvisados hablan de un servicio de recogida que hace mucho dejó de funcionar./14ymedio
10/12Los derrumbes son ya parte de la cotidianidad urbana. Cada semana, un edificio que cede, un balcón que cae, una familia desplazada. La ciudad envejece a golpes de gravedad y descuido./14ymedio
11/12La precariedad habitacional es una herida abierta. A pesar del éxodo masivo, miles de familias siguen viviendo entre goteras, apuntalamientos y el temor permanente a que el techo decida rendirse./14ymedio
12/12La Habana también es este hombre agotado, detenido sobre su bicicleta. No sabemos si es el cansancio del trabajo o el virus —ese que vuelve rígidos los músculos y las rutinas— lo que lo inmoviliza. Pero su postura resume bien una ciudad que llega a los 506 años exhausta, pero todavía aferrada a tratar de moverse./14ymedio