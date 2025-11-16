506 años de La Habana, entre achaques y contrastes

12/12

La Habana también es este hombre agotado, detenido sobre su bicicleta. No sabemos si es el cansancio del trabajo o el virus —ese que vuelve rígidos los músculos y las rutinas— lo que lo inmoviliza. Pero su postura resume bien una ciudad que llega a los 506 años exhausta, pero todavía aferrada a tratar de moverse.

