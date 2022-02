"Abajo el Minint, abajo todos los comunistas", gritan los familiares del asesinado por un policía en Baracoa

La familia de Roldy Polo Pérez, el músico que murió este martes en Baracoa, Guantánamo, por disparos de un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), denunció estar siendo acosada por expresar su indignación ante el homicidio.

"Ahora nos buscan como opositores, nos citan, nos siguen amenazando", gritaba el hermano de la víctima, Rafael, ante más de un centenar de personas congregadas en el cementerio de Baracoa para el funeral del artista. "¿Por qué? Porque discutimos nuestros derechos, porque estamos dolidos con la injusticia que le han hecho a nuestro hermano".

El hombre reiteraba su lamento, entre llantos ahogados y gritos de adhesión de la multitud: "Ahora dicen que somos opositores. ¡Nosotros somos personas do-li-das, somos personas do-li-das! Nos duele que nos arrebataron la vida de nuestro hermano".

"¿Qué le digo a sus hijos?", continuaba el familiar. "¿Qué les dijeron? Que se cayó de un caballo, por no decirle que un cobarde lo mató. "¿Quién se ocupa de esos niños ahora? ¿Qué le digo a su niño de ocho años, que ahora crece con ese odio en la sangre, en la cabeza? Ahora esos niños tienen un trauma porque un cobarde le arrebató la vida".

En su arenga iba también una denuncia: que no era la primera vez que el oficial que disparó a su hermano mataba a una persona: "Él arrebató una vida en La Habana y lo trajeron de traslado para Baracoa. Hace unos meses que arregló al cuñado con una pistola borracho", aseguraba. "Cada vez que se ajuma, empieza a tirar tiros al aire. Ayer no le bastó: tiró un tiro en su casa, tiró un tiro en el puente de Vega Larga y cuando llegó a la portería de mi hermano lo baleó en su casa". Terció una voz entre la gente, entonces: "Indefenso".

"Queremos justicia", repitió también el coro, mientras detrás del hermano de la víctima se ve a una empleada de la Casa de Cultura haciendo un gesto para acallar a la gente

El hermano de Polo Pérez refería a voces que las propias autoridades le dijeron que ellos sabían que el policía "es un corrupto". "¡Y por qué lo tenían allí!", clamaba el hombre. "¿Qué hacía Contrainteligencia, que tenía a ese hombre vestido de policía, patrullando por las calles, donde transitan personas honorables? ¿Qué pasó con los principios de Martí? Que él quería una patria de los humildes y para los humildes".

Y concluía su acalorada exposición: "Sigan diciendo que yo soy un opositor que estaba en la sombra. Yo soy un hermano dolido", a lo cual le respondía otro hombre: "Y yo quisiera serlo también".

En el traslado del féretro cia el cementerio los dolientes pasaron por la Casa de Cultura de la localidad, donde trabajaba el músico. Allí, su hermano dio gritos de "viva Roldy, abajo el Minint, abajo todos los comunistas", que fueron ampliamente repetidos por la multitud. "Este desgraciado del Minint me lo mató", clamaba Rafael.

"Queremos justicia", repitió también el coro, mientras detrás del hermano de la víctima se ve a una empleada de la Casa de Cultura haciendo un gesto para acallar a la gente.

Los familiares habían contado en redes que Polo Pérez, de 45 años, fue baleado en el abdomen por el oficial, en la puerta de su casa, en Vega Larga, el mismo día de su cumpleaños. El nombre y la foto del presunto asesino circularon de inmediato entre los conocidos del cantante.

Luego de aparecer la noticia en medios independientes, este miércoles, el Ministerio del Interior emitió un comunicado explicando que el agente mató al músico tras sostener "una acalorada discusión por problemas personales y bajo los efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas" y que ya había sido detenido. Además, puntualizaba que no se encontraba de servicio en el momento del suceso.

Sin embargo, amigos y conocidos de la víctima cuestionan el relato oficial. "Lo que no entiendo es cómo, si el guardia estaba fuera de servicio, llevaba un arma con él", era uno de los comentarios en Facebook, junto a otros como: "¿Quién les dijo a ustedes que un policía que no está de servicio porta armas? Se las recogen y no es la primera vez que esto ocurre en Cuba".

