Aberraciones cárnicas a propósito de la celebración de San Valentín en Cuba

Carne y más carne, es lo que quieren los cubanos para San Valentín, y no precisamente la que se espera que arda entre dos enamorados. "Si me quieres, de verdad, este 14 de febrero regálame un bistec", comienza un artículo publicado este domingo en el periódico oficialista Girón.

"Tú, yo y él haremos el trío más musical de la historia", prosigue el autor, que encadena metáforas del mismo estilo: "Te juro que tú me haces la boca agua. Sin embargo, al pensar en cómo lo desgarro a él, en cómo exprimo sus jugos, en cómo las pequeñas fibras se me quedan en los intersticios de los dientes y con la punta de la lengua intento sacarlas hasta que debo buscar el hilo dental (el que sugieren los dentistas, no los secretos de Victoria), tengo sueños húmedos y me despierto con la almohada babeada".

El tono jocoso exhibe sin pudor la escasez que se vive en la Isla. "Si sigo a base de pollo terminaré de la manera en que tú dices que me pongo cuando hablo de algo que no te interesa, cacareando", "Al perro caliente le he cogido cariño. No obstante, resulta que ahora me apena comérmelo", "Si te me apareces con un picadillo, te presento el divorcio", son las frases que se le dedican a las tres únicas fuentes de proteínas que se encuentran ya en las bodegas.

Para los huevos, alimento a precios estratosféricos cuando aparecen, también hay jarana: "No sé si es que me faltan (porque los de la cuota no me alcanzaron) o que me sobran. Te pregunto al llegar del trabajo qué hay para comer y me dices: 'tortilla', y me erizo".

El artículo recuerda lo que cuenta Ernesto Hernández Busto en uno de esos ensayos tejidos con oro que conforman La ruta natural, al referirse a la "infantilización colectiva" producida por la miseria del Período Especial que hacía que cuando en la pantalla de un cine aparecía alguien comiendo, todos los espectadores se unieran en un coro musitando hmmmmm.

En cualquier caso, bien podría ilustrarse con el cartel que este fin de semana exhibía un kiosco en la calle Dragones, a la entrada del Barrio Chino, en Centro Habana. "Oferta especial por los enamorados", decía en mayúsculas. "Pollo 33 libras 8.700 CUP solo por cajas".

Menos de dos dólares el kilo, una ganga para los que tienen divisas, a falta del bistec al que aspiran los cubanos.

