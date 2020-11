Activistas del Movimiento San Isidro en huelga de hambre por la libertad de Denis Solís

Un total de nueve personas, entre artistas, activistas y periodistas independientes, están en huelga de hambre desde la tarde de este miércoles en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) en La Habana para exigir la libertad de Denis Solís.

Los huelguistas son Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Maykel Castillo, Humberto Mena, Iliana Hernández, Yasser Castellanos, Adrián Rubio, Oscar Casanella y Osmani Pardo. "Responsabilizamos al Estado Cubano de la integridad física de todas estas personas. Exigimos la libertad de Denis Solís", detallan en un comunicado.

Al anuncio el artista Luis Manuel Otero Alcántara agregó que él se encuentra también en huelga de sed y silencio. "Denis Solís es el único que puede hablar conmigo. No quiero que sufra un hermano mío más. Discúlpenme mis amigos y familia. (…) No quiero que nada me convenza de nada. No voy a comunicarme con nadie. Solo si Denis Solís toca mi puerta", afirmó en una transmisión en vivo en Facebook

En la vivienda, ubicada en La Habana Vieja, permanecen además Anamely Ramos, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Jorge Luis Capote y Niovel Abu Alexander Tamayom, quienes convocaron para esta noche a otra lectura de poesía como la realizada el pasado martes y a la que se sumaron voces de dentro y fuera de Cuba.

Todos están bajo asedio de oficiales de la Seguridad del Estado y el cerco policial los ha dejado aislados. "En este momento acaban de interceptar a nuestra vecina Daily, que nos traía los suministros de comida y dinero. Le retiraron todo lo que se disponía a traernos", denunciaron.

Desde el lunes la sede del MSI se encuentra bajo la vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado. Este miércoles las calles cercanas a la casa fueron rodeadas con cinta amarilla desde la mañana pero luego fue retirada y los agentes se alejaron de la zona.

"Los agentes se retiraron o más bien se escondieron, atendiendo a su naturaleza mezquina. Días vigilando cada uno de nuestros movimientos y ahora que la cosa se pone fea nos dejan solos, aparentemente. Así nos hemos sentido durante mucho tiempo en Cuba, solos", escribió en sus redes la curadora de arte Anamely Ramos, una de las arrestadas en varias ocasiones durante las últimas jornadas.

Y agregó: "Pero no lo estamos. Somos muchos ya soñando y construyendo la Cuba del presente y del futuro, sin dobleces, sin personas que se escondan. Que estemos plantados, muchos en huelga de hambre o de hambre y sed, no quiere decir que abogamos por la muerte. Siempre abogaremos por la Vida".

