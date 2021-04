Activistas y reporteros denuncian cercos policiales y detenciones arbitrarias

Este viernes activistas, artistas y periodistas independientes volvieron a sufrir otra jornada represiva por parte de la Seguridad del Estado. Los cercos policiales, las prohibiciones de salir de las viviendas y los arrestos arbitrarios marcaron la jornada en La Habana.

La reportera del portal CiberCuba, Iliana Hernández, después de pasar 14 días bajo una vigilancia constante alrededor de su casa en Cojímar, decidió salir este viernes. La periodista caminó fuera de su vivienda unos metros, junto a un grupo de amigos que la visitaban, pero fueron interceptados por una patrulla y arrestados con violencia.

La activista Thais Mailén Franco pudo transmitir en vivo en sus redes parte de la detención. En el grupo también estaban Odín Betancourt, Noria Pérez, Yasmani Martínez y Diosdado Villa. En uno de los videos se ve el momento cuando a Hernández la suben por la fuerza en una patrulla policial y grita: "¡Abajo el comunismo!, ¡Patria y Vida!, ¡Represores!".

Tanto Hernández como sus amigos fueron liberados en la noche en distintos puntos de la capital, según informó la reportera a 14ymedio. Todos menos ella fueron multados con 2.000 pesos "por desacato" y piensan reclamar la penalización que consideran arbitraria. "No hubo desacato por nuestra parte, los únicos que agreden son ellos, los represores", denunció.

Hernández cuenta que en estos momentos tiene una fuerte molestia en el brazo, "la llave que me hicieron fue tan fuerte que tengo tremendo dolor todavía", detalló. Al llegar a la unidad de Cojímar la esperaba la teniente Kenia María Morales para presuntamente acusarla por desacato, una acusación que no obstante no se llegó a concretar.

En la misma jornada de este viernes fue arrestado también el activista Oscar Casanella. A través de una transmisión por Facebook el opositor denunció que se trasladaba junto a su familia en un vehículo cuando en la intersección de las calles Zapata y Paseo un policía los detuvo. El oficial revisó sus documentos y los condujo a la unidad de Zapata y C donde Casanella pasó varias horas detenido.

Los reporteros Héctor Valdés Cocho, Camila Acosta y Luz Escobar también tuvieron vigilancia este viernes para impedirles salir de sus viviendas.

Por su parte, el artista Amaury Pacheco, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), condenó en sus redes el cerco policial ordenado por la Seguridad del Estado. "Si con esta herramienta pudiera abrir un agujero en la pared, no estaría ahora aquí, hurgando dentro de mi cerebro sucio, a la búsqueda de algún yacimiento... Juan Carlos Flores su poesía me acompaña. Alamar, La Habana, Cuba, 2021", escribió Pacheco.

De igual manera, Luis Manuel Otero Alcántara cumple ya casi un mes con vigilancia y durante una semana ha salido cada tarde a reclamar las obras que la Seguridad del Estado robó en el último allanamiento a la sede del MSI. En cada ocasión resulta detenido y liberado al cabo de varias horas. En un audio que compartió con sus seguidores expresó:

"Aquí seguimos familia, exigiendo mis derechos, exigiendo mis demandas, que son los 500.000 dólares por mis obras, que cese el aparato policial que tengo en las esquinas de mi casa, y una disculpa del líder de esta dictadura, Miguel Díaz-Canel".

