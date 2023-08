Agua embotellada en Cuba, solo en los locales privados y a precios prohibitivos

De todos los productos básicos que escasean en Cuba, el más dramático estos días, en los que los termómetros marcan temperaturas extremas, es el agua. No es solamente que en ningún local, estatal o privado, den un vaso gratis a quien lo necesite, sino que la embotellada ha desaparecido de los negocios estatales, que sin embargo sí venden bebidas alcohólicas y refrescos. Queda, como último recurso, en los privados y a precios imposibles para la mayor parte de la población.

Doris recuerda que hasta muy poco en los comercios estatales, como la cafetería El Mercurio, situada en los bajos de la Lonja de Comercio en La Habana Vieja, solía comprar una botella de agua, "a precio razonable", antes de ir a pasear al puerto. "El mes pasado ya no había en El Mercurio y tuve que comprarla enfrente, en el Café de Oriente, también estatal pero a 70 pesos".

Este lunes no había en ninguno de los dos lugares, y tuvo que caminar casi diez cuadras, hasta la calle Obispo, sudando por todos sus pliegues, antes de encontrar una tienda que vendiera agua embotellada. "Por supuesto, en un timbiriche privado y a 150 pesos", lamenta esta treintañera vecina de El Vedado. "Eso, una botella pequeña, que es vasito y medio de agua. Nunca bajan de 100 pesos". La de litro y medio cuesta normalmente 300.

"Cómo es posible que con el sol este tremebundo que hay en la calle, que cualquiera se desmaya, el Estado no tenga agua", cuestiona indignada Doris, que no entiende que algo que es de producción nacional esté desaparecido. Es verdad "Todo está en mano de los privados a unos precios desorbitantes, y por supuesto nadie te da un vaso de agua, nadie te da nada". Y desconfía: "Solo se me ocurre pensar que la desvían a los privados, para que la revendan".

La mujer agradece por lo menos tener dinero y poder gastarlo en una botella, "pero ¿una pobre vieja que ande en la calle, muerta de sed, pidiendo limosna?, ¿qué agua toma?". Sus preguntas se quedan sin respuesta.

