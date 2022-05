"Ahora tenemos derrumbes como en La Habana y apagones como en Sancti Spíritus"

"En Sancti Spíritus no estamos acostumbrados a los derrumbes", lamenta un vecino de esta ciudad del centro de Cuba que miraba los destrozos que el derrumbe de dos balcones dejó la madrugada de este martes en el edificio ubicado en la céntrica esquina de la Avenida de los Mártires y la calle Adolfo del Castillo.

"Por suerte no hubo que lamentar lesionados, a pesar de que se había retirado la barrera de precaución que indicaba el peligro desde el primero de mayo", explicó el diario local Escambray, el mismo medio oficial que hace solo tres meses informó que los aleros del edificio estaban en riesgo de derrumbe, por la falta de mantenimiento durante años.

La edificación, construida en 1948, y con la pescadería El Pargo en la planta baja, se había ido deteriorando con los años y, a pesar de los reclamos de los vecinos, nunca se procedió a su reparación. El acero de los bordes perimetrales del techo sufrieron especialmente la corrosión, pero ante los reclamos de sus moradores las autoridades justificaron la falta de acción debido al déficit de materiales constructivos.

Los funcionarios locales de Vivienda advirtieron entonces de que no había presupuesto para ejecutar el trabajo: "No está incluido en el plan de mantenimiento del año y no hay fuerza para realizar las acciones". En cambio, recomendaron a los residentes del inmueble "no salir a los balcones para evitar que el peso y las vibraciones al caminar provoquen nuevos desprendimientos del hormigón dañado".

"Limpiaron muy rápido los escombros pero mejor si hubieran tenido esa velocidad para evitar que se cayeran", comenta a este diario una residente en la cercanía. "Es un lugar muy transitado, pudo ocurrir una desgracia. Allí mismo a pocos pasos hay un local donde se recogen las compras virtuales", añade.

Con una ciudad mayoritariamente de edificaciones de una planta y un casco patrimonial relativamente bien conservado, los espirituanos han creído por años que el desplome de balcones y techos es "algo que solo ocurre en La Habana", explica Manuel, quien nació en la calle Adolfo del Castillo, a pocos metros del derrumbe.

Pero desde este viernes la certeza de que los derrumbes son algo lejano se ha evaporado en la mente de este hombre de 68 años. "Ahora tenemos lo peor de la capital pero sin ninguno de sus beneficios: derrumbes a la habanera y apagones a la espirituana", dice, receloso de que los cortes eléctricos no son tan extensos ni frecuentes en la capital cubana.

