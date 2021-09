Alerta en Pinar del Río por el incremento de contagios en menores de 19 años

Este lunes Pinar del Río notificó 1.712 casos de coronavirus, muy por delante de la segunda provincia en número de positivos, Sancti Spíritus, con 1.059. Los datos se han disparado en las últimas semanas y preocupa, según Ariel Godoy del Llano, director provincial de Salud, el incremento en menores de 19 y de un año, especialmente.

Para intentar centrarse en esa población, las autoridades han preparado un hospital de campaña en el Círculo Infantil Mi Flor del Festival, ubicado en la localidad de Los Palacios. La prensa oficial explicó que desde ahora ingresarán niños a partir de tres años en ese centro, donde además de sanitarios se ha enviado a maestros y trabajadores del centro a prestar apoyo en limpieza, alimentación o atención a los menores.

Los sanitarios contaron en Tele Pinar que a los pacientes de menores de 12 años se les administra interferón por vía subcutánea, y a los menores de 2, nasalferón, intranasal.

La provincia ha necesitado el refuerzo de la brigada Henry Reeve ante el incremento de plazas hospitalarias y la saturación de la unidad de cuidados progresivos del Hospital Abel Santamaría

La provincia ha necesitado el refuerzo de la brigada Henry Reeve ante el incremento de plazas hospitalarias y la saturación de la unidad de cuidados progresivos del Hospital Abel Santamaría, que en solo una semana ha tenido que atender a una treintena de pacientes graves.

En Mantua la situación se ha vuelto muy tensa en los últimos días por falta de oxígeno medicinal para atender a los contagiados que presentan falta de aire. "Estuvimos toda la mañana esperando por una ambulancia que llevara a mi tío al hospital de Pinar del Río porque aquí solo quedaba un balón de oxígeno y ya lo estaban usando dos pacientes", cuenta a 14ymedio Lorena González, familiar de un paciente.

"Tuvimos que mover cielo y tierra y quejarnos en todas las instancias para que finalmente llegara la ambulancia, pero había muchas familias en una situación similar y cuando salimos hacia Pinar se quedaron otros pacientes graves atrás", explica a este diario desde el conocido popularmente como el Hospital viejo de la capital provincial, oficialmente llamado Hospital León Cuervo Rubio.

La ciudad, una de las que mantienen las medidas más estrictas para frenar el covid-19 desde hace meses, parece un páramo después del mediodía en que los residentes empiezan a guardarse en sus casas por el toque de queda. Mientras, durante las pocas horas de la mañana en que los comercios estatales y privados están abiertos, las colas se alargan.

"Yo llevo meses sin salir de mi casa y mi hija me trae la comida y me la da por la ventana, pero muchos ancianos no tienen a sus hijos aquí y están pasando momentos muy difíciles para recibir alimentos", comenta a Luisa, una jubilada residente en las cercanías de la calle Martí y que padece un cuadro crónico de cardiopatía y diabetes.

"Lo que nadie entiende es por qué si hemos estado bajo las medidas más duras ahora tenemos esta situación", opina Luisa. "Es como si se hubieran olvidado de nosotros, porque aquí todo ha llegado muy tarde, el apoyo de otras provincias, las donaciones y hasta la vacunación. Somos la última carta de la baraja".

Julio César Rodríguez Pimentel, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, pidió este domingo más apoyo para la vigilancia epidemiológica ya que las medidas aplicadas no están funcionando.

El Grupo Temporal de Trabajo, reunido ayer, admitió que la circulación viral es muy elevada y que, a pesar de que hay más de 200 focos controlados, Pinar del Río y Guane muestran un número de casos elevadísimos a la vez que se incrementan los casos graves.

Este domingo, un reportaje publicado en el diario provincial Guerrillero, Recorrido por el epicentro de la pandemia, atribuía a los "protocolos mal ejecutados, irregularidades organizativas, insensibilidad, carencias, desgaste y fatiga" el desbocado crecimiento de la pandemia en la zona.

El texto destacaba la importancia de volver, como se está haciendo, al ingreso institucional (en hospitales o centros de aislamiento) por los malos resultados que, aparentemente, derivan del intradomiciliario.

El texto destacaba la importancia de volver, como se está haciendo, al ingreso institucional (en hospitales o centros de aislamiento) por los malos resultados que, aparentemente, derivan del intradomiciliario

Sandra Ramírez Guzmán, directora de Salud en el municipio de Pinar del Río, contó a Guerrillero que desde que se tomó la decisión de dejar que las personas sospechosas o enfermas leves de covid permanecieran en sus hogares supervisadas por el médico, la transmisión no solo ha crecido, sino que hay quejas al respecto.

Por ese motivo se ampliaron las consultas, pero la población sigue asegurando que se tarda mucho en diagnosticar la enfermedad por PCR. La jefa de Atención Médica provincial declaró que las demoras se producen porque hay que derivar pruebas a provincias más descongestionadas, pero que las personas en esa situación ya cuentan con un test rápido que debería bastar para ponerlos en vigilancia. No obstante, ella misma admite que a veces no ocurre.

El reportaje está salpicado de casos particulares que confirman que el desbordamiento es tal que los errores se han convertido en más que anecdóticos.

"Reconocer que tenemos fisuras y deficiencias no es una derrota, es el punto de partida para resolver problemas que dependen también de los recursos humanos. Si a las limitaciones y a los problemas económicos que tenemos se suma la desorganización, el descontrol y la insensibilidad, la enfermedad ganará mucho más terreno y arrebatará a nuestros seres queridos. La muerte no tiene solución", dice el texto.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.