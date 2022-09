Alertan sobre la subida brutal del dengue en Cuba, pero ocultan las cifras

En la hora y media que duró el programa televisivo Mesa Redonda, dedicado este jueves –en sus propias palabras– a "brindar información amplia sobre el virus del dengue" nadie logró saber el número de casos que se han diagnosticado en Cuba.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, eludió dar cifras exactas y dijo que América Latina tuvo desde la primera semana del año hasta la 32 un incremento del 300% y un aumento del 165% en comparación con las cifras de 2021, según la Organización Panamericana de la Salud. "[Cuba] está en el contexto de lo que está pasando en la región", añadió, zanjando el asunto.

Determinar el número de enfermos que hay en Cuba parece una cuestión imposible, ya que la Isla lleva hablando de porcentajes y tasas varios años. El Ministerio de Salud Pública ya indicó en su balance del pasado año que el dengue había circulado por nueve provincias y que "a partir del mes de septiembre, se redujeron en un 29,3% los casos de dengue con respecto al 2020". Sin números concretos, la dimensión del problema es desconocida.

"Es un momento difícil, y vamos hacia el más complejo de la enfermedad, porque el ciclo muestra sus mayores picos a partir de finales de octubre y principios de noviembre"

Pese al secretismo, la viceministra sí dejó caer tres detalles importantes. Por un lado, que el problema no ha hecho más que empezar, algo que dejó claro al advertir de que vienen meses complicados. "Es un momento difícil, y vamos hacia el más complejo de la enfermedad, porque el ciclo muestra sus mayores picos a partir de finales de octubre y principios de noviembre".

Mal presagio para el inicio de la temporada alta para un turismo que ya está en alerta después de que se haya revelado que, de los 100 casos de dengue notificados este verano en España, dos tercios habían viajado a Cuba. Además, de los 123 positivos de Francia, 44 venían de la Isla, y en Florida hubo 193 casos del total de 216 con el mismo origen.

La segunda noticia que se escurrió en medio del extenso programa fue la gravedad del tipo 3, que predomina en Cuba, con un 60% de los casos, algo de lo que ya había alertado el gremio médico. Guadalupe Guzmán, jefa del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, ofreció toda una clase histórica y científica sobre los cuatro tipos de virus del dengue –que circulan, todos ellos, por la Isla–, sus combinaciones y cuáles han sido responsables de las peores epidemias de la historia reciente, pero lo importante estaba en una sola frase.

"Lo que detecta el laboratorio no es que los cuatro estén en igualdad de condiciones, sino que se está detectando principalmente, en más del 60%, es dengue 3. Este es el serotipo del virus que está marcando el caso grave, incluso fallecidos porque hemos tenido defunciones por esta enfermedad", dijo. Y nuevamente hurtó el dato fundamental, el número de fallecidos, que se transmite solo, con mayor o menor fiabilidad, a través de las redes sociales y resulta imposible de contrastar para la prensa independiente.

La experta especificó que la corta edad, junto con otras enfermedades preexistentes, es un factor de riesgo para el dengue hemorrágico, un dato consistente con la cantidad de niños que se han reportado como fallecidos a través de Facebook.

La tercera información rescatable entre tanta verborrea la dio también la viceministra, que reconoció sin ambages que el Gobierno no ha podido prevenir la epidemia. "Realmente lo que había que hacer dentro de la vivienda no fue posible", dijo. Y en un segundo e inusitado gesto entre las autoridades, tendentes a acusar de irresponsabilidad a los ciudadanos, afirmó que la población "sí dio muestra de eliminar focos del vector en sus viviendas". "Nosotros sabemos que tenemos responsabilidad con el tema y que no salió como debía ser", expuso.

Peña García especificó que las mayores tasas de infección –una vez más sin datos– están en Santiago de Cuba, La Habana, Las Tunas, Guantánamo, Camagüey, Matanzas e Isla de la Juventud. Y le siguen Holguín, que ha dejado atrás los altos valores de semanas anteriores, Sancti Spíritus y Villa Clara.

"Nosotros sabemos que tenemos responsabilidad con el tema y que no salió como debía ser"

Además, indicó que hay muchos centros de trabajo infestados, alrededor de 53 semanales y que, de continuar esta tendencia, "el año cierra con más de 300 donde se encontró foco por responsabilidad de todo el colectivo", señaló, después de recordar que los depósitos de agua son los principales lugares de concentración del mosquito.

"Hoy estamos fumigando en 71 municipios del país, pertenecientes a las provincias que se mencionaron anteriormente", agregó. Los recursos, como señaló, son importados y por tanto escasean, pero además, y como se ha contado en semanas precedentes, falta el combustible y se necesita personal para que la campaña se lleve a cabo correctamente.

Las carencias sanitarias, además, están agravando la situación, pese a que no fueron mencionadas tampoco ayer por los especialistas. Muchos cubanos han contado a través de sus redes sociales las dificultades que pasan para ser diagnosticados por falta de reactivos y los enfermos que llegan al hospital muchas veces carecen del adecuado tratamiento, por no mencionar a quienes ni se quieren acercar a él por miedo a acabar ingresados en unos centros donde la higiene y las buenas condiciones brillan por su ausencia, agravando el riesgo de contagio.

Mientras el dengue mantiene a la población en alerta sin que se conozca su alcance real, la población sigue teniendo acceso cada día al detalle de contagiados totales y por provincias, hospitalizados, recuperados y fallecidos por covid-19, una enfermedad que sigue circulando, pero que ha perdido de su virulencia inicial.

