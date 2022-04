Altos precios y escasez de los materiales están acabando con la construcción de viviendas

La subida de los precios de los materiales de construcción en Cuba, anunciada el sábado en la prensa oficial, ha hecho cundir la desesperación entre la población, que ya tenía casi imposible no solo construir, sino tan solo reparar las maltrechas viviendas que invaden la Isla.

La noticia ha venido acompañada del recordatorio de que existen la venta a plazos y los créditos para la construcción, pero no muchos pueden tener acceso a estas modalidades de pago.

"Los costos y gastos de las producciones han crecido de manera significativa, en especial, por los elevados costes de importación de componentes y los altos precios de los fletes", dice la prensa al hilo de la resolución, fechada el 20 de abril.

El Gobierno señala que "la mayoría de ellos [los materiales], entre los que se incluyen el cemento y las barras de acero, que son elementos de alto impacto en el programa de materiales de construcción, mantienen su precio minorista aprobado en el año anterior". Justo los productos que no suben son los que han desaparecido prácticamente de la venta en pesos cubanos o han quedado reservados a damnificados de huracanes o tornados.

Las subidas alcanzan cotas muy elevadas, como en el caso del tanque de 55 galones, que crece un 368% respecto al año pasado, la baldosa de 40x40 cm, que sube un 300%, los bloques de hormigón un 66% o un lavabo pequeño, más de un 41%

Sin embargo, no menciona los muchos que suben, como los bloques de hormigón, las baldosas, las piezas de baño, la arena y varios tipos de tejas, que son muy requeridos en las obras que se realizan. Algunos incrementos, como ha señalado el economista Pedro Monreal, son mayores al 50%.

Las subidas alcanzan cotas muy elevadas, como en el caso del tanque de 55 galones, que crece un 368% respecto al año pasado, la baldosa de 40x40 cm, que sube un 300%, los bloques de hormigón un 66% o un lavabo pequeño, más de un 41%.

El experto considera que la medida es inseparable del ocaso de la industria en Cuba, que ha visto casi desaparecer algunos de sus productos clave. Monreal acompaña su observación de un gráfico con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (Onei) en el que se aprecia un desplome épico de algunos productos.

La gráfica ilustra los altibajos de la producción de varios materiales sobre la base 100 fijada en 1985. A partir de ahí la caída es letal. Ese mismo producto está ahora en 28, las baldosas de terrazo (las menos perjudicadas) en 36, los ladrillos de barro en un 5,3 y el cemento, tan demandado, en un 31.

"La poca oferta de materiales de construcción se ha agravado en Cuba en los últimos 10 años. La descapitalización de la industria y su baja escala de producción limitan los encadenamientos y restringe la productividad, lo cual infla sus costos en caso de devaluación del peso", apostilla Monreal en otro gráfico sobre los últimos diez años.

La prensa oficial ya había advertido meses antes de la "necesidad" de incrementar los precios de los materiales de construcción en el contexto actual. A finales del pasado año, Escambray alertó de la crisis del cemento, cuando el director de la Empresa de Cemento Siguaney, en Sancti Spíritus, contó que Cuba producía habitualmente 1.500.000 toneladas de este material y en 2021 no se preveía llegar al millón. El funcionario entonces reveló que se les estaba ordenando vender en MLC para captar divisas.

"¿Le alcanzará el dinero al banco para prestarme a mí solo? Mira esto por ejemplo: Mosaico Jaspe 20 x 20 cm la unidad 18 pesos. Y no es granito, es un piso sencillo y modesto"

"Hemos recibido la indicación de vender mucho cemento en MLC y, aunque parece contradictorio, es un negocio bueno para el país. Antes, ese insumo se exportaba y se vendía la tonelada a algo más de 50 dólares, ¿y dónde se construía? Fuera de las fronteras cubanas", justificó.

Los cubanos seguirán, pues, malviviendo en sus precarias casas pues la escasez de los materiales se une, en consecuencia, al inalcanzable precio.

Algunos usuarios han clamado contra la nueva resolución añadiendo que es imposible pagar no solo lo que cuesta el producto deseado, sino que a ello hay que añadir la mano de obra. Aunque algunos usuarios han señalado la importancia de recurrir a los préstamos, no falta quien recuerda los abusivos intereses o la cantidad de cubanos que, por su ínfimo salario, no puede permitirse acceder a un crédito.

"¿Le alcanzará el dinero al banco para prestarme a mí solo? Mira esto por ejemplo: Mosaico Jaspe 20 x 20 cm la unidad 18 pesos. Y no es granito, es un piso sencillo y modesto. Sacando simples cuentas un metro cuadrado de piso llevaría 25 losas que serían 450, para una habitacion sencilla de 3x3 metros, 9 metros cuadrados, serían 4.050. Imagínate cuánto sería entonces para el piso completo de una casa promedio", calcula un comentarista.

"No voy a hacer referencia a precios, sino a la pregunta siguiente: ¿donde están los materiales de la construcción? Al menos en el municipio Guanajay, provincia Artemisa, si no tienes subsidio, olvídate de construir, y se supone, si no ha cambiado, que el dinero de los subsidios salía del 40% de las ventas de los materiales a la población. En mi caso tengo licencia de construcción desde el 2018 y nunca, lean bien, nunca desde 2019 he podido comprar ni un saco de cemento y menos una tira de cabilla", protesta otro.

Según el último censo de población y vivienda disponible, de 2012, solo el 53% de las viviendas en Cuba están preparadas para enfrentar fenómenos meteorológicos adversos, las techadas con cemento. La mayoría ahora se cubren con plancha metálica, que no supera igual las inclemencias del clima.

