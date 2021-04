Ampliarán sector privado pero sin ceder el monopolio estatal sobre el comercio exterior

El Gobierno cubano prometió ampliar el sector privado este jueves, según los detalles difundidos por la prensa oficial del Consejo de Ministros donde varios funcionarios mantuvieron un encuentro con trabajadores por cuenta propia, en vísperas del Octavo Congreso del Partido Comunista.

"En estos momentos se concluyen las normas jurídicas que implementarán una ampliación del trabajo por cuenta propia sin precedentes, abriéndose la posibilidad de incorporar muchos más oficios y actividades, incluso unir varios a través de proyectos con una misma licencia", aseguró el primer ministro, Manuel Marrero, en la reunión, recogida por la prensa oficial.

Marrero reconoció que tienen "un reto por delante" e insistió en que el Gobierno "al igual que reafirma su visión sobre el papel que tiene que jugar la empresa estatal socialista en la economía nacional, ratifica también la prioridad e importancia en la consolidación y desarrollo de otra forma de gestión no estatal sobre las cuales continuaremos trabajando en la búsqueda de soluciones" para la crisis económica que vive la Isla.

La compleja situación financiera, eso sí, la atribuyen los mandatarios al bloqueo estadounidense y la pandemia de covid-19.

"El enemigo no descansa en su afán de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el sector no estatal"

Miguel Díaz-Canel, quien participó en el encuentro, también insistió en ello y destacó que "el enemigo no descansa en su afán de fracturar la relación entre el sector estatal de la economía y el sector no estatal". "No vamos a entregar ese sector no estatal", reiteró, "al enemigo".

El presidente designado reconoció el papel del cuentapropismo para hacer frente a la pandemia, poniendo como ejemplo la confección y distribución de mascarillas. "Cuando el país no tenía nasobucos", recordó, "muchos trabajadores no estatales con sus propias telas, sin cobrar casi, confeccionaron los nasobucos con que nuestra población ha estado enfrentando la covid".

Sin embargo, las palabras de Raúl Castro durante la primera jornada del Octavo Congreso del Partido que inició este viernes en La Habana, no son muy halagüeñas. Según el dirigente, pareciera que "el afán de mayores ingresos" provoca en algunos "el aliento para desear un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas".

El saliente secretario del PCC agregó que otros esperan "hacer estallar el principio socialista del monopolio del Estado sobre el comercio exterior, vienen reclamando que se autorice la importación comercial privada, con el ánimo de establecer un sistema no estatal del comercio exterior".

Al respecto, Castro alertó que "son cuestiones que no pueden prestarse a la ingenuidad de los cuadros de dirección y los militantes del Partido". "Hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo y, por ello, de la soberanía e independencia nacional".

Durante la reunión de este jueves, el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dijo que "se mantiene una tendencia a la estabilidad y al crecimiento", lo cual se evidencia en que "más de 600.000 personas ejercen el trabajo por cuenta propia y en Cuba ya operan 396 cooperativas no agropecuarias". "Lo que hemos concebido es reconocer precisamente a la micro, pequeña y mediana empresa que aporten a la estrategia de transformación productiva del país, la inserción internacional y la satisfacción de las demandas de la población", declaró.

Felipe Ponce Ceballos, director de la Empresa Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, en Pinar del Río, se refirió a un proyecto de "desarrollo local de reanimación de los servicios" en esa ciudad y fue rotundo: "Les puedo decir que están dentro de los mejores servicios de más calidad, de variedad de sistematicidad que tenemos".

También fue vehemente en la reunión Iván Barreto, director de Cinesoft: "Si la empresa nacional socialista no aprende a trabajar con estas formas no estatales, realmente no vamos a alcanzar ningún desarrollo". Para esta empresa, "las fuerzas no estatales en el mundo de la informática es una alianza con la cual no hubiéramos creado muchos de los recursos que hoy están en la escuela cubana".

"Las fuerzas no estatales en el mundo de la informática es una alianza con la cual no hubiéramos creado muchos de los recursos que hoy están en la escuela cubana"

"Este encuentro de hoy era impensable el 4 de diciembre de 2018, unas horas antes de que sorpresivamente se suspendiera la aplicación de un grupo de normas que iban a ocasionarle un daño importante al sector privado y a la economía nacional", escribió en sus redes Oniel Díaz Castellanos, cofundador de la consultora para emprendedores Auge, para quien "estamos a las puertas de una apertura histórica con la eliminación del listado de actividades autorizadas".

El encuentro con pequeños empresarios un día antes del congreso es, según Díaz, "la confirmación de una tendencia: no habrá marcha atrás", y, opina, "no debe interpretarse solamente como un mensaje a la opinión pública sino a los que frenan, mal aplican y obstaculizan".

"La reiteración de que lo que se está haciendo es coherente con los documentos rectores del país, que a algunos aburre, puede sonar retórica pero no lo es", juzgó. "No nos hablan a nosotros sino a esos que en silencio minan y a los que se oponen. Pero el tiempo es la variable más importante ahora mismo y la que dotará de verdadero significado la expresión de esta voluntad política. ¿Cuándo? ¿Cómo? En las respuestas de ambas preguntas está la medida del éxito de todo esto".

