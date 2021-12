Su abogado confirma el traslado de Andy García a la cárcel de Guamajal, en Villa Clara

Andy García Lorenzo, preso político cubano detenido tras las manifestaciones del 11 de julio (11J), recibió este martes la visita de su abogado en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, a donde fue trasladado la semana pasada desde el centro penitenciario La Pendiente en la misma provincia. La familia del joven había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Popular Provincial el pasado lunes para saber "su condición física y psicológica" tras perder comunicación con el activista.

"El abogado lo pudo ver. Estuvo como una hora y pico con Andy", contó la hermana del joven, Roxana García, a 14ymedio. "No tenemos detalles todavía de por qué fue trasladado pero nos dijo que está bien. Nos mandó a decir que no fue maltratado o golpeado. Solo sabemos que fue trasladado a Guamajal y que lo podremos ver este próximo viernes, que es el día de la visita".

Los familiares todavía no tienen noticia de la fecha del juicio y precisaron que García Lorenzo no participó hace pocos días de la protesta que hicieron algunos reclusos en la cárcel La Pendiente. Desde ese penal varias fuentes habían denunciado a la familia del joven que un número indeterminado de presos fueron trasladados y que no sabían a dónde, una situación que fue denunciada por varios activistas de derechos humanos y el grupo Archipiélago.

"No tenemos detalles todavía de por qué fue trasladado pero nos dijo que está bien. Nos mandó a decir que no fue maltratado o golpeado"

García Lorenzo está acusado de "desorden público" y "desacato" tras participar en las protestas del 11J y por los que la Fiscalía hizo una petición de siete años de prisión.

Los familiares han exigido en varias ocasiones la liberación del activista. El pasado 15 de noviembre salieron a la puerta de su casa vestidos de blanco como forma de responder a la convocatoria de la Marcha Cívica lanzada por Archipiélago. Además, han creado una red de apoyo para los presos políticos y un Grupo de Ayuda que ya ha empezado a recibir y distribuir las donaciones entre los reclusos.

"Este grupo se crea con el objetivo de ayudar económicamente mediante los llamados sacos de comida y otras iniciativas a los presos políticos encarcelados por las protestas del 11J en cárceles del régimen comunista", explican en la información que describe a la iniciativa en Facebook. "Estos muchachos hoy sufren del desamparo que les somete este Gobierno dictatorial. Tratemos todos de hacer que sus días sean menos duros en estas condiciones hasta que nuestro país sea libre".

En conversación con este diario, Roxana García explicó que "ya se ha recogido bastante dinero" y que, aunque al principio no tenían muchos contactos de familiares de presos, han podido avanzar en sus propósitos.

Por otro lado, este martes se conoció que el juicio de Luis Robles Elizastigui, "el joven de la pancarta" que pidió libertad en el Boulevard de San Rafael de La Habana hace un año, se efectuará el próximo 16 de diciembre.

"Estos muchachos hoy sufren del desamparo que les somete este Gobierno dictatorial"

Según detalló a 14ymedio su hermano, Landy Fernández Elizastigui, la llamada con el anuncio la recibió su madre de parte de un funcionario del Tribunal Provincial de La Habana. Fernández recordó que Robles lleva un año en la cárcel y que, según el expediente investigativo, la fiscalía lo acusa de "propaganda enemiga" y "resistencia" y le pide seis años de cárcel.

Luis Robles es padre de un pequeño que recién cumplió dos años. Su juicio estaba programado para el pasado 16 de julio pero fue pospuesto a causa de las protestas del 11J. El activista, que ha denunciado desde la cárcel que ha sufrido torturas y malos tratos, fue declarado prisionero de conciencia en enero de este año por la organización no gubernamental Prisioners Defendes.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.