"Atenderán a mi hija para callarme", dice una de las madres cubanas que protestaron contra Salud Pública

La protesta de varias madres frente al Ministerio de Salud Pública el pasado viernes atrajo de forma efectiva la atención de los funcionarios del sector. Según explicaron a la prensa independiente, varios de los niños, con serios problemas de salud, serán o están siendo atendidos. Lamentablemente, denunció una de las mujeres, solo lo hacen para silenciarlas.

"Me mandaron a decir que [mi hija] ingresará solamente para que calle mi boca, pero a mí mi boca nadie me la va a callar porque lo que le van a hacer a la niña no es la solución para ella", explicó a Martí Noticias, la madre de Amelia, quien padece estenosis esofágica (estrechamiento del esófago que impide ingerir alimentos).

Peña explicó que la menor será ingresada este miércoles en el Hospital Pediátrico de Centro Habana para hacerle una "dilatación". Sin embargo, la madre reconoce que el tratamiento puede no ser el indicado para su hija. Inicialmente la mujer solicitaba una visa humanitaria para operar a Amelia –que necesita un trasplante de esófago, aseguró– en el extranjero.

Este martes, en una publicación en sus redes sociales, la mujer solicitaba ayuda para conseguir analgésicos y antiinflamatorios para atender a la niña tras la operación. "No me queda ni una sola pastilla y ella lo necesita para cuando salga del salón de operaciones. Ni siquiera lo puedo comprar en el mercado negro porque no tengo dinero ni para los cubrir los gastos de primera necesidad en un hospital", dijo Peña, que denunció el desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos.

Maydelis Solano, otra de las mujeres que protestó frente a la sede ministerial, aseveró que su hijo ya fue ingresado en el Hospital Pediátrico de Holguín para realizarle una esofagoplastia –corrección o sustitución del esófago–, pues actualmente el menor se alimenta con una sonda. Luego de la manifestación, contó, el jefe del pediátrico la contactó "directamente" a su celular.

Martí Noticias también mencionó el caso de Jacqueline, residente en San José de las Lajas (Mayabeque), que solicitó ayuda para dos de sus hijos, uno aquejado por la epilepsia y el otro por trastornos de personalidad. La mujer también señaló los graves problemas de vivienda a los que se enfrenta, algo a lo que, según el medio, las autoridades cubanas prometieron darle solución. Sobre el tratamiento para los niños, no reveló si también serán atendidos.

Otro de los casos más conocidos es el de el niño de nueve años Geobel Damir Ortiz Ramírez, residente en San Miguel del Padrón, que tiene un tumor cerebral que le abarca gran parte de la cabeza y un ojo. Su madre, Eliannis Ramírez, quien también estuvo el pasado viernes frente a 23 y M, ha denunciado en varias ocasiones que, a diferencia de lo ocurrido con otras de las manifestantes, aún no recibe respuesta de las autoridades sanitarias.

"Mi hijo si se puede salvar, hazte cargo del caso presidente Díaz Canel, tu Minsap no me da aún respuesta", escribió este martes en su perfil de Facebook.

Por su parte, la activista Diasniurka Salcedo Verdecia, quien acompañó a las mujeres durante la protesta y transmitió en sus redes sociales el acontecimiento, reportó que ella y su esposo, quien fue detenido en esa ocasión, ahora enfrentan una medida cautelar. Ambos se encuentran limitados de movimiento y esperan una citación de la Seguridad del Estado por acompañar y difundir la protesta de las madres.

No se sabe, sin embargo, qué ocurrió con las madres que se trasladaban ese día en un vehículo desde Pinar del Río para sumarse a la protesta, y que fueron detenidas una cuadra antes de llegar a la sede del ministerio.

Las mujeres que exigieron respuesta y atención de calidad para sus hijos entonces no han sido las únicas. Ese mismo viernes Yudeivys Reinoso realizó una transmisión en sus redes sociales desde la sede del gobierno municipal de Marianao. La mujer exigía, con su hijo pequeño de la mano, que se le entregaran en tiempo los alimentos racionados para poder alimentarlo.

Un mes atrás, la protesta la protagonizaban una decena de madres de Maisí, en Guantánamo, que bloquearon una carretera con tanques vacíos para exigir agua y alimentos para sus familias.

La aparición de los principales funcionarios de la región y de la Policía en la localidad poco tiempo después de que iniciara la protesta convenció a las mujeres de que solo manifestándose logran atraer la atención de quienes pueden dar solución a sus problemas. "¿Por qué tuvieron que esperar a que se formara esto para venir a encargarse de la comunidad?", cuestionó entonces una de ellas. Dos días después, las autoridades provinciales suministraron al poblado varias pipas de agua y tanques plásticos para almacenarla.

