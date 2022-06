"Autonomía a costa del caldero vacío, no", reclama la cubana Amelia Calzadilla

Cuando un cubano estalla en redes molesto por las cosas que ocurren en su país puede encontrarse con un problema como el que tiene Amelia Calzadilla, la habanera de 31 años que la pasada semana hizo un video en directo reclamando por los altos precios de la electricidad y las penurias diarias que enfrenta para dar de comer a sus hijos. Su diatriba se hizo viral y este lunes a las 11 tiene una cita en el Gobierno de Cerro. No es lo peor, por el momento, el fin de semana el oficialismo la ha colocado en la diana insinuando, como es habitual, de estar financiada por alguien, en clara alusión al exterior.

Después de ser señalada por Iroel Sánchez en Cubadebate y por el troll oficialista Guerrero Cubano, que se entretuvo en analizar cualquier elemento del hogar de Calzadilla que, a su juicio es síntoma de tener dinero, la joven ha vuelto a explotar en un mensaje de casi 30 minutos publicado este domingo en el que insiste en que nunca ha tenido intención de hablar de política, ni ha pedido un cambio de sistema, ni un golpe de Estado. "No estoy hablando de mi ideología política. ¿Alguna vez he dicho cuál es mi postura política? No. Mi postura política es ser madre", sostiene.

En este sentido, afirma que le entristecería mucho si Cuba perdiera su autonomía. "Pero la autonomía a costa del caldero vacío no", añade.

Calzadilla resume los últimos días vividos desde que su video se popularizó. Miembros del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio de Comercio Interior estuvieron en su casa para hablar de los elevados precios de la luz y la escasez de gas, sin los que no se puede cocinar. Aparentemente todos ellos la escucharon con atención y le transmitieron su apoyo, pero después de eso empezaron las acusaciones en su contra.

La joven afirma que cualquiera puede comprobar, y llega a exigir que se haga público, que apenas tiene 1,70 en su tarjeta en moneda libremente convertible, unos 180 pesos cubanos, y que ha recibido dos recargas en el teléfono, nada más. También ha pedido a todas las personas que se han dirigido a ella a través de Facebook para ofrecerle ayuda que publiquen los mensajes en los que queda constancia de que ha rechazado cualquier propuesta.

Calzadilla reivindica las cosas que posee visiblemente molesta, no solo por el escrutinio al que ha sido sometida sino porque considera infame que se haga creer al cubano que una simple lámpara o un anillo que vende un cuentapropista son lujos. "Esto en el mundo no vale nada, el pueblo de Cuba no acaba de entender que una lámpara de techo no vale nada, que eso no son lujos, que eso son necesidades que yo no tengo que justificar". La joven ha sido incluso acusada de visitar el Tropicana.

"¿Es eso un lujo? Es un cabaret fundado antes de la Revolución para los cubanos de todos los tiempos, de todas las épocas, de siempre. No es para los extranjeros, no es para los millonarios. En Cuba no hay millonarios, ¿no dicen eso? ¿Por qué yo no puedo ir?", protesta amargamente.

Calzadilla arremete contra los funcionarios del Partido que no han tenido voluntad de frenar esa ola de descrédito que la persigue y que está costando sufrimiento a sus padres, ambos mayores y con patologías, así como a sus hijos, que tienen que ir este lunes a la escuela con el estigma sobre su madre. Además, desde que comenzó a circular su video le han cortado internet y tiene que conectarse a través de terceros y este lunes los problemas podrían aumentar tras su "entrevista". "A lo mejor es para hablar del gas o a lo mejor para llevarme presa, aunque yo no he cometido un delito. ¿Dónde está mi delito? Yo pido que los expongan. Les estoy diciendo qué pueden revisar mis estados de cuentas, vayan revisen", afirma.

Calzadilla vuelve a cargar contra un Gobierno que ha sido y es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos, a pesar de que subraya que sus hijos están entre los más afortunados por recibir dinero de la familia que vive en el exterior, pero también recalca que a veces es imposible, aunque se disponga de unos pocos pesos, adquirir los productos que, sencillamente, no están en la Isla o, cuando se encuentran es en las tiendas en divisas.

La joven cuenta también que cuando ha tenido problemas y ha ido a quejarse a las instancias indicadas, los trabajadores, que son también cubanos comunes y corrientes, le dicen con pena que no pueden hacer nada por ella. "En la cola del pollo, en la cola de la panadería, en la de una guagua, o en el consultorio o una posta médica... Escuchas a la gente quejándose, pero esas mismas personas después no tienen valor para hacer su queja de esta manera que la hice yo. Yo no fabriqué nada ninguna orquesta, sin embargo a mí me quiero fabricar un cuento", insiste.

Calzadilla arremete contra quienes la han difamado en el oficialismo y asegura que son poco valientes cuando ni siquiera la han llamado o mirado de frente diciéndole lo que iban a decir de ella antes de hacerlo. Además, afirma que cuando acabe todo se retirará de las redes sociales, pero agradece primero a quienes la han apoyado porque, afirma, nunca se ha sentido sola.

