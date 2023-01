Bajaron las exportaciones de Cuba Ron por la pobreza de la zafra y "la falta de envases" en Matanzas

Las empresas de Matanzas quedaron lejos de las metas de exportación en 2022, algunas con un "incumplimiento" de hasta un 85% del plan. Los directivos de la provincia atribuyeron el fracaso al estancamiento productivo, la falta de suministros y a la ausencia de "fortalezas" del sector industrial, según explicaron este viernes al diario oficialista Girón.

En un giro desesperado a finales de año, 25 empresas matanceras aceleraron la producción en 130 rubros para lograr las ganancias proyectadas: 41 millones de dólares. A pesar de este "reajuste", como lo define el periódico, solo se lograron 36 millones, de los cuales "una buena parte" se debió al "sobrecumplimiento" de algunas de las empresas. Los porcentajes "distan mucho de la eficiencia", lamentaron los directivos.

Los retrasos tienen que ver, principalmente, con la falta de materias primas, las carencias de tecnologías, una insuficiente gestión de los mercados y un "débil aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades de las empresas", aseguraron al diario Aliuska López Reyes, jefa del Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional en Matanzas, y José Joaquín Pérez Ortiz, experto en comercio exterior.

Los funcionarios hicieron un recuento de los magros resultados de las empresas. Las cifras más alarmantes corresponden a las estatales Pescamat, con solo el 15% de cumplimiento del plan, y Fibras Naturales, con un 29%. Cuba Ron, por su parte, también fracasó –aunque no se reveló el porcentaje– por las dificultades de la zafra y "la falta de envases". "Al igual que en años anteriores, el incumplimiento de la zafra azucarera colocó cuesta arriba la ruta exportadora de la provincia", precisó Pérez Ortiz.

Rezagada quedó también la empresa Victoria de Girón, fundada en 1967 por Fidel Castro, enfocada en las exportaciones de cítricos, concentrados y aceites

La falta de materias primas afectó la posibilidad de exportar las confecciones de Unymoda y Lamas, dos empresas del grupo de productos minoristas Gardis. El grupo anunció en febrero de 2021 que Unymoda iniciaría la confección de mascarillas desechables, higiénicas y quirúrgicas con una planta ubicada en la sede Camilo Cienfuegos de la Universidad de Matanzas.

En octubre de 2022 se reveló que para ese entonces aún no se había comercializado el primer nasobuco. Por su parte, Lamas se ocupa de la carpintería de aluminio, con líneas de productos destinadas al mercado internacional.

Rezagada quedó también la empresa Victoria de Girón, fundada en 1967 por Fidel Castro, enfocada en las exportaciones de cítricos, concentrados y aceites, así como carbón vegetal y productos manufacturados por otras instituciones. "Ellos tenían para 2022 un plan de jugos concentrados, que no lograron completar por dificultades con la tecnología y el no contar con los niveles de producción necesarios", explicó Pérez Ortiz.

El vocero aseguró que, según los análisis internos, la empresa tiene la posibilidad de conseguir materia prima de productores independientes, pero "representa un conflicto" la falta de maquinaria. De momento, afirmó, "sus medios no permiten que el producto salga con los estándares de calidad requeridos".

En sus mejores años, Victoria de Girón fue líder en las exportaciones de la provincia en 20 sectores productivos, pero actualmente solo aporta carbón vegetal de marabú, de cítricos y ají picante.

"Está demostrado que hay mercado para todo lo que se produzca, basta con explorar las demandas para entender que sí es posible"

Según datos oficiales, el carbón vegetal era uno de los principales productos de la canasta exportadora de la Isla en 2021, con ventas que ascendieron ese año a 6.000 toneladas y dejaron ingresos superiores a los 2,07 millones de dólares. Hoy, la empresa líder en la exportación de este material es la Agroindustrial Ceballos, en Ciego de Ávila. La Empresa de Producciones Varias (Provari) también se dedica a este rubro, para lo cual inicialmente utilizaba reclusos como mano de obra gratuita, tal y como documentó este diario.

Por su parte, la jefa del Departamento de Comercio Exterior consideró que la deficitaria producción recae en que "no se exige lo suficiente" en la cadena de pagos, por lo que los empresarios "no saben la importancia de este asuntos" y no tiene respaldo de contratos legales.

"Está demostrado que hay mercado para todo lo que se produzca, basta con explorar las demandas para entender que sí es posible", matizó la funcionaria, que opinó también que muchas de las trabas en las exportaciones recaen en "casos subjetivos" porque "tenemos ejemplos que han logrado saltar estas barreras y hoy exhiben buenos resultados".

Entre esos casos de éxito está la Empresa Apícola de Jovellanos, con un "sobrecumplimiento" de hasta 241% de su plan de ventas en productos como la cera, el polen y la jalea real.

