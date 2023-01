El cónsul en Barcelona afirma que Cuba ha recuperado los niveles turísticos prepandémicos

El cónsul general de Cuba en Barcelona se ha estrenado faltando gravemente a la verdad en su primer viaje a Mallorca, donde ha asegurado que la Isla ha vuelto a sus niveles turísticos prepandémicos. Alejandro Castro Medina, anteriormente responsable del consulado andaluz y sustituto desde después del verano de Alain González en la capital catalana, está por primera vez en Baleares, que pertenece a su jurisdicción, y donde intenta promover negocios en los sectores alimentario y energético, pero sobre todo en el turismo, donde la isla más grande del archipiélago mediterráneo ya tiene intereses desde hace años a través de las hoteleras Meliá, Iberostar, Barceló, Blau, Valentín y Roc, entre otras.

El cónsul inició este miércoles su viaje por la capital balear, Palma, donde concedió dos entrevistas a los principales medios locales, Diario de Mallorca y Última Hora. El entrevistador de este último le preguntó expresamente si Cuba ha "vuelto a los niveles turísticos prepandémicos". "Sí", responde taxativamente el cónsul, que seguidamente añade que también se oferta seguridad sanitaria. La pregunta difícilmente podría interpretarse como una cuestión sobre la recuperación de la oferta, por lo que el sencillo sí de Castro Medina refleja un regreso a los datos de llegadas de 2019 que está muy lejos de la realidad.

La pregunta difícilmente podría interpretarse como una cuestión sobre la recuperación de la oferta, por lo que el sencillo sí de Castro Medina refleja un regreso a los datos de llegadas de 2019 que está muy lejos de la realidad

En 2019, Cuba recibió 4,2 millones de visitantes internacionales, por debajo de la previsión que tenía aquel año después de los 4,7 millones de 2018, pero muy por encima de la de este 2022, cuando ya no había restricciones por la pandemia. La Isla, que comenzó el año aspirando a tener 2,5 millones de turistas, tuvo que rebajar en septiembre la previsión a 1,7 y se quedó en poco más de 1,3 millones, a falta de conocer los datos de diciembre.

En sus entrevistas, el cónsul en Barcelona ha querido destacar la "seguridad" de la Isla como uno de sus fuertes reclamos. "Cuba siempre ha sido segura y trabajamos por tener un turismo sano. Nuestra ubicación es idónea para la droga, pero no la hay. No conocemos este fenómeno, tampoco el de la prostitución, el tráfico de menores y órganos o la mafia organizada. Eso no quita que haya drogadictos y prostitutas. Antes de la Revolución, Cuba era miseria, racismo, prostitución y salas de juegos. No por gusto se hizo una revolución", espeta.

Diario de Mallorca, con quien ha realizado una entrevista en video, formuló a Castro Medina una incómoda pregunta a la que él respondió con displicencia. "¿Cómo se compatibiliza un negocio tan capitalista como el turismo con un gobierno tan socialista como el cubano?", dice el periodista.

"Yo no sé por qué le dices capitalista al turismo. El turismo es turismo, punto. No creo que corresponde a ningún sistema", le responde el cónsul para, a continuación, volver a extenderse en la seguridad y tranquilidad que se viven en la Isla, a la que también, afirma, privilegia un entorno natural "hermoso" que compara con el mediterráneo.

El cónsul ha señalado que el turismo es una prioridad para Cuba porque, entre otras cosas, es un sector de liquidez inmediata, algo que necesita la Isla para su recuperación

El cónsul ha señalado que el turismo es una prioridad para Cuba porque, entre otras cosas, es un sector de liquidez inmediata, algo que necesita la Isla para su recuperación. Además, agrega, desde la caída de la Unión Soviética las autoridades de la Isla apuestan por él por la rapidez de sus resultados sin ser incompatible con el proyecto social cubano. "Y hasta ahora el turismo no ha sido nada contradictorio", argumenta, aunque los ciudadanos de la Isla llevan mucho tiempo denunciando la prioridad que se da a los turistas, dejando a los nacionales como ciudadanos de segunda clase.

El cónsul también ha aprovechado la ocasión para cargar contra el embargo, que considera una cuestión de "derechos humanos". "Están matando a un pueblo porque buscan crear miseria y descontento. Y no es una voluntad del pueblo norteamericano, sino de su Gobierno", afirma. Buena parte de su discurso fue para reivindicar que se permita a los estadounidenses viajar libremente a la Isla.

"Ojalá a los ciudadanos de Estados Unidos le dieran permiso para hacer turismo en Cuba, pues serían millones, son los turistas más cercanos que tenemos. Y además eso nos posibilita que conozcan Cuba. Cada turista es un embajador de la verdad sobre Cuba, de la verdad que él ve, no de la que le decimos nosotros. Para nosotros el turismo no es solo es un tema económico, que además es un renglón súper importante, sino que también es un medio para que se traslade nuestra verdad", añade.

Castro Medina recita una serie de bondades de la Isla, conseguidas a su juicio pese al bloqueo, como la elevada esperanza de vida, las vacunas, o una policía que "no va armada por la calle", pero el periodista pregunta por la censura de internet. "La subversión en Cuba se hace a través de internet. En todos los países del mundo, cuando hay una situación crítica, se interviene igual", justifica. Y a continuación añade: "Estamos dispuestos a lo que sea por defender la Revolución, que la hizo el pueblo con Fidel Castro al frente".

"También me he reunido con gente del Partido Popular (conservadores), aunque no coincidamos en muchas cosas", destaca, para subrayar que los lazos con España en "ninguna circunstancia" se pueden romper

El cónsul, que estaba invitado por Esquerra Unida Illes Balears (EUIB) y el Partido Comunista de España a un encuentro, ha afirmado que sus relaciones con este partido son fuertes, históricas y de hermandad, pero no solo con ambos partidos, con los que mantiene clara afinidad ideológica. "También me he reunido con gente del Partido Popular (conservadores), aunque no coincidamos en muchas cosas", destaca, para subrayar que los lazos con España en "ninguna circunstancia" se pueden romper.

La visita de Castro Medina se ha producido apenas dos días después de la reunión en Palma del ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García Granda, y su director de negocios, José Alberto Pérez Lazo, que el martes se encontraron con empresarios en la Cámara de Comercio de Mallorca para seguir intensificando las oportunidades de inversión en el sector.

"Nos reunimos en Mallorca porque su industria turística es reconocida internacionalmente y tiene estrechos lazos históricos con Cuba. Nuestro objetivo es fortalecer la colaboración con empresarios mallorquines, incrementando la presencia de operadores del sector en nuestro país. Después de los desafíos que ha planteado la pandemia en el sector turístico en los últimos años, estamos enfocados en la recuperación y queremos contar con expertos y socios confiables para seguir desarrollando y mejorando el turismo en Cuba", dijo García Granda, que se desplazó a España para asistir a la Feria de Turismo Fitur, que se celebra en Madrid desde el miércoles.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.