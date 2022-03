Berta Soler y Ángel Moya vuelven a ser detenidos este domingo, el séptimo consecutivo

(EFE).- La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el también activista Ángel Moya, volvieron a ser detenidos durante varias horas el domingo, según confirmó este lunes el opositor.

"Me imponen una multa de 7,50 pesos por indocumentado y me confinan en una celda hasta que me liberan a las 23:20 en la vía pública cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco", escribió Moya en su cuenta de Facebook.

Los dos activistas fueron detenidos este domingo cuando trataban de volver a salir, por séptimo domingo consecutivo, a exigir la puesta en libertad de los detenidos en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio.

Según explicaron, la detención se produjo a las afueras de la sede de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana.

De acuerdo con Moya, ambos fueron trasladados a distintos centros de detención, donde fueron retenidos en una celda durante más de diez horas

"(Berta y Ángel) son detenidos y desaparecidos a las 11:16 de la mañana en Calle E y Porvenir en Lawton cuando salieron a la calle a ejercer su derecho de libertad", denunció el domingo en redes la integrante de las Damas de Blanco Lourdes Esquivel Vieyto.

Desde que las Damas de Blanco anunciaron que protestarían cada domingo, como antes de la pandemia, exigiendo la liberación de los detenidos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio, han sido arrestadas cada semana.

El movimiento de Las Damas de Blanco surgió en 2003, a raíz de una ola de represión del Gobierno cubano que se denominó la Primavera Negra. Dos años más tarde, obtuvieron el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.

La UE y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron aquella oleada de arrestos por motivos políticos. Las autoridades cubanas, sin embargo, alegaron que atentaban contra la soberanía nacional por órdenes de Estados Unidos.

