"Boinas rojas, boinas negras, es como si fueran a traer a Bin Laden"

A pesar del acoso al que son sometidos por parte de la Seguridad del Estado y de los fuertes operativos a las puertas de los tribunales que juzgan a los manifestantes del 11 de julio, muchos de sus familiares han dejado claro que no dejarán de pedir justicia en voz alta. Una de ellos es Marta Perdomo, madre de Nadir y Jorge Martín Perdomo, cuyo juicio comenzó este martes en Quivicán, Mayabeque.

"Esto lleno de boinas rojas, boinas negras, agentes de la Seguridad del Estado y policías, como si fueran a traer a Bin Laden", contó la mujer a 14ymedio a las afueras del tribunal municipal, momentos antes de que un oficial le arrebatara el celular de sus manos. "Ya, me van a quitar el teléfono, así que no puedo hacer más nada", alcanzó a decir.

Perdomo es una de las que se han sumado a la iniciativa propuesta por varios activistas de realizar cacerolazos y transmitirlos por redes sociales en apoyo a los presos políticos. "Mis hijos son inocentes, pido libertad para mis hijos", clama la mujer en un video al tiempo que golpea una olla.

"Jorge está acusado de doble desacato mientras que a Nadir lo acusan de atentado", explica su madre, advirtiendo de que se trata de "acusaciones fabricadas"

Nadir y Jorge Martín son los únicos procesados en ese juicio, y enfrentan, respectivamente, ocho y diez años de prisión. "Jorge está acusado de doble desacato mientras que a Nadir lo acusan de atentado", explica su madre, advirtiendo de que se trata de "acusaciones fabricadas".

Perdomo esperaba ver a sus hijos entrar al edificio, pero no fue posible. Según contó otro familiar cercano a este diario, "nadie pudo ver a los muchachos ni de lejos", porque "el camión dobló la esquina y los entraron por atrás".

En la semana del 24 al 28 de enero las autoridades han programado cuatro juicios en las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas. "En ellos serán juzgados 39 manifestantes por los delitos de sedición, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y ultraje sexual", resumió en su página de Facebook la plataforma Justicia 11J.

Entre ellos se encuentra el músico Abel González Lescay, sobre el que pesa una petición fiscal de siete años de prisión.

El asedio a familia y amigos que querían acercarse a los tribunales ha sido la tónica en estos juicios. Sobre ellos la Fiscalía General de la República publicó este lunes un comunicado para justificarse y decir que la acusación de sedición para los manifestantes –el principal motivo por el que algunos enfrentan penas de hasta 30 años– es por "atentar contra el Estado socialista".

"Hay como cuatro cuadras bloqueadas, llenas de militares, y a 100 metros hay un cerco. Me amenazaron con una multa y con que me iban a levantar causa si insistía en pasar"

Este martes, denuncia Michael Valladares, esposo de la escritora y presa política Maria Cristina Garrido, otra de las detenidas del 11J, se disponía a dar su apoyo a Marta Perdomo a las afueras del juzgado, pero la Seguridad del Estado no se lo permitió. "Aquello está lleno de segurosos", cuenta a 14ymedio. "Hay como cuatro cuadras bloqueadas, llenas de militares, y a 100 metros hay un cerco. Me amenazaron con una multa y con que me iban a levantar causa si insistía en pasar".

El escenario fue similar este lunes en Matanzas, donde están siendo juzgados, entre otros detenidos, el opositor Félix Navarro y su hija, Saily Navarro, según refiere Annia Zamora, madre de la Dama de Blanco Sissi Abascal, que también participó en las protestas y que fue condenada a seis años de privación de libertad.

"Ayer no nos permitieron salir del poblado de Carlos Rojas, hay un fuerte operativo", precisó Zamora, quien también contó que el juicio se alargó, y que a las siete de la noche "estaban todavía en el tribunal, sentados en el banquillo de los acusados". Para ella, es algo "increíble" que todavía a esa hora quisieran continuar el juicio. "Una abogada de la provincia vecina de Mayabeque dijo que no, que ella tenía que regresar a su casa" y pararon hasta hoy que lo han reanudado", detalló.

Zamora denuncia que sufre este acoso desde el domingo. Ese día, narra que su esposo y ella fueron detenidos cuando salían para ir a misa. Conducidos a la unidad de policía de Jovellanos, los tuvieron hasta las siete de la noche. "Están violando todos nuestros derechos por solamente querer ir a misa a rezar y a pedir la libertad de nuestros presos políticos", protesta.

