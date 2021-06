Cadeca emitirá tarjetas prepago, un paso más hacia la dolarización en Cuba

Las Casas de Cambio (Cadeca) anuncian "un nuevo servicio" de tarjetas prepago en dólares con uso exclusivo en el territorio nacional para pagar bienes y servicios en la red comercial en divisas. La modalidad, que aún no está implementada, busca hacerse con el negocio de las remesas tras la salida de la Isla de la Western Union.

Las nuevas tarjetas prepago serán emitidas únicamente por el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y podrán ser de 200, 500 y hasta 1.000 dólares, detalla una publicidad compartida en Facebook por Alejandro Velazco, vicepresidente de Cadeca, aunque la empresa estatal aún no brinda detalles.

Según se advierte en la publicación, el retiro de efectivo de estas tarjetas "solo se realiza en CUP" y "en la red de cajeros automáticos". Explica además que "el monto no es reembolsable en divisas" y que el banco "no está obligado a devolver el importe no utilizado". Aún no se conoce la fecha en las que las tarjetas prepago en dólares entrarán en circulación.

Aunque no se especifica en qué locales se comercializarán estas tarjetas, los puntos de Cadeca y las sucursales de Bandec podrían estar involucradas en su venta y entrega

Además, aunque Velazco no especifica en qué locales se comercializarán estas tarjetas, los puntos de Cadeca y las sucursales de Bandec podrían estar involucradas en su venta y entrega, y no se descarta que puedan ser compradas desde el extranjero a través de sitios digitales, como ya se hace con las recargas telefónicas del monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa.

La nueva modalidad podría agilizar el proceso para que los clientes nacionales compren en la red de tiendas en divisas, en las que solo se puede pagar con tarjeta magnética. Hasta el momento, el usuario debía contar con una tarjeta emitida por un banco extranjero o con una obtenida tras abrir una cuenta en MLC en un banco cubano, un proceso que puede demorar varias semanas.

En la Isla, comprar un dólar de manera oficial es casi imposible, mientras el Gobierno cubano insiste en que el valor oficial de la moneda extranjera es 24 pesos, en el mercado informal ya ronda los 60 y con una tendencia a seguir subiendo.

Sin previo aviso alguno, el pasado 20 de mayo los aeropuertos cubanos dejaron de vender divisas. La noticia la dio a conocer Cadeca en un mensaje difundido a través de sus redes sociales pocas horas antes de la entrada en vigor de la medida.

La entidad estatal sostuvo que la escasa afluencia de turistas con la pandemia ha provocado un "déficit significativo" de las divisas y que hasta la fecha ha podido operar con los límites establecidos, pero la falta de liquidez ha llegado a un extremo insostenible.

Por otra parte, el Gobierno da pasos contundentes en su afán de obtener a toda costa moneda libremente convertible (MLC). Uno de estos síntomas son muchas tiendas de barrio que han pasado de vender en pesos cubanos a ofrecer sus productos en divisas, una dolarización que se extiende por toda Cuba.

Cada día crece la lista de estos comercios estatales. Esta transformación causa malestar en la población, que percibe el cambio con una sensación de inestabilidad económica y discriminación monetaria, pero el proceso parece indetenible para las autoridades, sedientas de recaudar a toda costa moneda extranjera.

Mientras que a partir del 5 de junio, los viajeros cubanos residentes en la Isla que lleguen por los aeropuertos internacionales de los polos turísticos de Ciego de Ávila y Varadero deberán pagar en MLC un paquete de aislamiento obligatorio en un hotel por una semana. La justificación de las autoridades sanitarias fue, que entre otras razones, la decisión se debe a "la necesidad de reducir los costos asociados al enfrentamiento de la pandemia".

________________________

