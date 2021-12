¿Café en Cuba? Ni en las tiendas en dólares

Dos días antes de terminar el mes de noviembre, Pedro fue a comprar café a la bodega, pero se llevó un gran disgusto cuando le dijeron que no había. "No, ahora no hay café, hay que esperar que vuelva a entrar", le explicó el bodeguero mientras le devolvía la libreta.

El habanero no quedó conforme con la explicación, pero se encogió de hombros y se dispuso a buscar café en otra parte. El mes pasado ya había ocurrido algo similar con el azúcar, que tampoco pudo comprar porque, le dijeron, "se mojó", aunque él sabía bien que no había filtraciones en ese establecimiento y que tampoco había llovido aquellos días.

Pedro se acordó de que en la tienda Sorpresas, ubicada en el centro comercial Plaza Carlos III venden café en divisas. En una ocasión acudió allí por una emergencia y compró un par de paquetes pequeños a 1,75 dólares, así que decide echar mano de la tarjeta de una cuenta en moneda libremente convertible (MLC) en la que guarda algunos ahorros en moneda extranjera, gracias a los ingresos que le hace su hija emigrada.

La vidriera de la tienda exhibe grandes paquetes de Cubita a 14,65 dólares, un precio bastante elevado para el jubilado, pero decide igualmente entrar en el establecimiento. Para su sorpresa, no hay cola, una rareza en este concurrido centro, y la vendedora está distraída jugando con el teléfono móvil.

"Abuelo, ese café es en granos. Hace días no tenemos polvo", dice la empleada al decepcionado cliente. "¿Y ahora qué hago? No tengo donde moler el grano, una máquina de esas hoy en día es como un objeto museable", se lamenta Pedro. La joven le sugiere que vaya al hotel Gran Manzana, en cuyos alrededores hay una tienda dedicada al café de producción nacional. "A ver si tiene suerte...", le dice al despedirse.

El periplo continúa, y Pedro, ansioso ya por encontrar café, toma un taxi rumbo a La Habana Vieja. Pero al llegar al hotel y divisar la tienda sin colas se teme lo peor. "Señor, no tenemos café en ningún formato y al parecer esta situación va para largo", le dice el trabajador.

Pedro, que pensaba hacer un dispendio y destinar un gasto extra para poder conseguir su bebida preferida, se da cuenta entonces de que la perspectiva es aún peor y deberá recurrir al mercado informal para lograr un café importado, que hoy se vende a precios exorbitantes.

La Empresa Cuba-Café advirtió este martes de atrasos en las llegadas de importaciones y en las entregas de los negocios que procesan el grano, lo que ha perjudicado "la distribución minorista del café mezclado para la canasta familiar".

La entidad aseguró que el café de diciembre se venderá en su mes, porque ya se notaba una mejoría y, para el próximo día 25, espera que se haya solucionado el problema. Pero Pedro tuvo que invertir este miércoles 600 pesos en un paquete de 10 onzas (284 gramos) adquirido en Revolico, mientras está por verse si se entregará en las bodegas el café que faltó de noviembre o si antes de que acabe el año los cubanos sin divisas pueden llevarse a los labios una taza de café cubano.

