Café mezclado y escaso para los cubanos, ‘premium’ y orgánico para la exportación

Una mancha en la pared le recuerda a Nury que el café del mercado racionado no solo sabe cada vez peor sino que puede ser peligroso. "Lo han mezclado con tantas cosas que se tupió la cafetera mientras estaba colando y por suerte yo estaba en ese momento en el cuarto", cuenta. A pesar de los riesgos, esta holguinera de 57 años extraña al producto, que hace meses no llega a la bodega.

Los días sin un buchito mañanero podrían terminar para Nury si la torrefactora de café Reynerio Almaguer Paz, de Holguín, cumple con la promesa que han hecho sus directivos. Esta semana, Rider Juan Sánchez Hijuelos, director de esta industria, aseguró a la prensa oficial que habían retomado la producción tras el arribo de materia prima y que antes del 25 de octubre los sobres de la marca ¡Hola! llegarán no solo a las bodegas holguineras sino también a las de Granma y Las Tunas.

"¿Y todo el café que nos deben de los meses anteriores? Porque aquí no llega desde junio", cuestiona Nury. Para su pesar, Sánchez Hijuelos ha dejado claro que "no se repondrán los atrasos", pues la materia prima con la que cuenta la industria no lo permite. En todo ese tiempo, los residentes en el oriente del país, la zona más afectada por el déficit del producto, se las han tenido que ingeniar comprando el café en el mercado informal o sustituyéndolo por infusiones.

"Hojas de naranja, caña santa, orégano cimarrón, en estos meses hemos tomado de todo menos café", sentencia Nury. Otros, con familia en el extranjero, han redescubierto el café sin mezcla de chícharos tostados, tan común en la Isla. "El otro día fui a casa de una vecina y me brindó una tacita de La Llave [enviado desde Estados Unidos], por poco me da una cosa porque ni me acordaba de cómo sabía el café bueno, casi que lamí el fondo de la taza", cuenta la holguinera.

Justamente, las dificultades para importar chícharos han estado entre las causas de la parálisis de la producción de ¡Hola!. Aunque, desde Ciego de Ávila, Raquel Vingut Ceballos, directora de la Empresa Torrefactora y Distribuidora de Café en la provincia, llama a la calma y asegura que ya han llegado al territorio cinco toneladas de la leguminosa para completar el plan de este mes de octubre.

Ante la crisis, Vingut Ceballos confiesa que se está trabajando "con el café liberado de la reserva estatal", una provisión estratégica que sólo debe usarse en caso de contingencias, "en una mezcla de 50% chícharo y 50% café" para destinar la mezcla a la canasta básica. La cosecha del grano comenzará en noviembre pero pocos guardan la esperanza de que alivie la actual situación, parte de lo recogido en los campos terminará en el mercado internacional.

A miles de kilómetros de la casa de Nury en Holguín y de la oficina de Vingut Ceballos en Ciego de Ávila, este 10 de octubre Lavazza, una de las más prestigiosas marcas de café del mundo, presentó en Madrid La Reserva de ¡Tierra! Cuba, el nuevo café premium orgánico de la gama La Reserva de ¡Tierra!, la colección de blends –una mezcla de cafés de diferentes procedencias– se destinará a la hostelería.

Con música cubana de fondo y los mejores baristas de Lavazza preparando el producto frente a los asistentes, el olor y el sabor del café de la Isla terminó por cautivar a los restauradores, distribuidores y amantes de la gastronomía que llegaron al evento. "Y no es para menos, pues ofrece una experiencia contemporánea de café de calidad sostenible que representa a la perfección los valores de responsabilidad social y medioambiental de la compañía", se pavonea la empresa en un comunicado.

En el texto detalla los orígenes de este producto que se remontan a 2018, en Cuba, "donde el grupo Lavazza lanzó un programa de desarrollo sostenible" en colaboración con varias instituciones y autoridades locales para reactivar el cultivo del café en el país y recuperar la calidad del café verde cubano. La empresa reconoce que el cultivo se ha reducido drásticamente en la Isla pero achaca la caída productiva a un brote de la enfermedad de la roya, no al éxodo de productores, los impagos estatales y la falta de insumos agrícolas.

"El producto final lleva a La Reserva De ¡Tierra! Cuba, que contiene granos cultivados por 170 agricultores de las provincias de Santiago y Granma", aseguran y para activar aún más el paladar añaden que está compuesto "por un 65% de Arábica Turquino Especial lavado, un 25% de Robusta lavado y un 10% de Robusta fermentado que hace que el producto final sea más dulce y elegante".

La taza resultante de esa combinación tiene un "cuerpo aterciopelado con notas de almendras, chocolate con leche y un regusto dulce a vino", nada que ver con el sabor reseco, a pastizal y con textura granulosa que el café del mercado racionado ha impuesto en las mesas de la Isla.

Lavazza asegura que su colaboración con Cuba "cuida a los agricultores, promueve el papel de las mujeres y los jóvenes, ayuda al medio ambiente en términos de conservación de los bosques y el intercambio de buenas prácticas agrícolas" y que ha ofrecido formaciones específicas a los productores locales "en la implementación de un proceso de fermentación controlado en una parte de la cosecha de Robusta".

Mientras, en la Isla, muchos siguen contando los días para que el sobre de ¡Hola! reaparezca en las bodegas. Eso sí, a la hora de colarlo, mejor alejarse de la cafetera.

