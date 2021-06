Camagüey aplica duras medidas para frenar un fuerte brote de covid

Las autoridades de Camagüey limitaron la movilidad de la población y suspendieron el transporte urbano desde este miércoles como parte de un grupo de “severas medidas” restrictivas por la situación epidemiológica que vive la provincia ante el repunte de los casos de covid-19. Además, los horarios de los servicios y de la gastronomía han sido reducidos.

En 12 de los 13 municipios las tasas superan el límite de la "nueva normalidad", es decir por encima de los 20 casos por cada 100.000 habitantes. El informe del Ministerio de Salud Pública publicado este martes daba cuenta de 174 casos de covid-19 y la televisión nacional informó de nueve pacientes graves, ocho en estado crítico, entre ellos un joven de 34 años y un fallecido de 71.

El doctor Reinaldo Pons Vázquez, director provincial de Salud, detalló que la tasa de infestación de la provincia asciende ya a 133,6 y la tendencia es al alza. Apuntó que se trata de la tasa más alta que se ha registrado, "con un incremento del 80% respecto a los 14 días anteriores". Señaló a Camagüey, Nuevitas, Vertientes y Florida como las localidades con las tasas más elevadas.

En declaraciones a un canal local el director de la Empresa Provincial de Transporte en Camagüey, Mariano Fernández Castellano, informó que las nuevas medidas están encaminadas "en reducir al mínimo la movilidad de las personas". Entre las nuevas restricciones mencionó específicamente la de prohibir la movilidad de pasajeros entre las comunidades y los municipios y entre los municipios y la cabecera provincial.

"En los próximos 15 días no debe haber ningún tipo de transporte de pasajeros desde la comunidad a los municipios y de los municipios a la cabecera provincial", destacó. Fernández puntualizó que solo queda disponible el servicio "para casos excepcionales de personas que tengan turno médico, personas con un fallecido o esas cuestiones puntuales". También destacó la importancia de "mantener y fortalecer los puntos de control" tanto en la ciudad como en los municipios.

En la ciudad se ordenó limitar la movilidad de las personas a partir de las 4:00 pm y prohibir la circulación de vehículos, carretones, coches, ómnibus, carros estatales y particulares, salvo en los casos expresamente autorizados.

En medio de la crisis económica que vive el país y el profundo desabastecimiento de productos básicos, esta limitación de la circulación y del horario de apertura de los servicios ha motivado la preocupación de los camagüeyanos.

"Ya estaba difícil hacer las compras de lo mínimo necesario para vivir, ahora tenemos menos tiempo para hacerlo y claro, será mucho peor. Cuando voy a comprar me levanto todo lo temprano que puedo a marcar en la cola y a veces me dan las tres y las cuatro de la tarde, ahora con este límite no sé si me alcanzará el tiempo para entrar a la tienda. Cada día hay cientos de personas en las colas, no es fácil clasificar entre los primeros", explica a 14ymedio Beatriz Domingo.

"Tampoco podré ir a los municipios a comprar directamente en las fincas como hacía a veces con mi esposo los fines de semana, todo se pondrá más difícil, eso seguro", agrega la mujer, madre de tres niños y a cargo de sus padres, ambos jubilados, a los que ha prohibido hacer las compras para evitar que se enfermen.

En la provincia también se ordenó posponer las reuniones de trabajo "no imprescindibles" en los próximos 15 días y, durante las próximas dos semanas, quedarán prohibidas las actividades deportivas en áreas públicas.

Todas las unidades de Comercio y Gastronomía de la provincia, incluidos los trabajadores por cuenta propia, podrán brindar servicios sólo de 7am a 1pm.

Los velatorios están limitados a dos horas y con un aforo regulado en la capilla. De igual manera quedó suspendido de manera temporal el velatorio en domicilio, excepto en algunos asentamientos poblacionales donde no existe funeraria y con la debida autorización.

Solo tendrán acceso a los cementerios para el enterramiento o exhumaciones el sepulturero y dos personas o familiares del fallecido.

