'Camarada Ralph' pide a EE UU no intervenir en la "misión humanitaria" de Cuba

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, pidió a Estados Unidos que no interfiera en la misión humanitaria internacional de Cuba, cuyo presidente, Miguel Díaz-Canel, se encontraba este lunes de visita en el país.

"Hago esta súplica a mis hermanos y hermanas estadounidenses. Dejen a Cuba sola en su misión humanitaria internacionalista. Me atrevo a decir que desde los albores de la civilización no hay país en el mundo, ni pueblo, que haya sido tan abnegado como la Cuba revolucionaria", dijo el izquierdista Gonsalves, conocido como Camarada Ralph en el país.

El primer ministro, en el poder desde 2001, mantiene relaciones estrechas con EE UU y Taiwán, aunque no dudó este lunes en criticar que Washington hable de "trata de personas" al referirse al envío por parte de Cuba de personal médico a otros países, como San Vicente y las Granadinas.

"Solicitamos de vez en cuando la ayuda del Gobierno y el pueblo cubanos, y vienen a nosotros voluntariamente, y Estados Unidos debe detener esta mentira", subrayó.

"Si quieren ganarse el cariño en ese sentido, apoyen un programa de estadounidenses para brindar un servicio similar a países como el nuestro", agregó Gonsalves.

El primer ministro enfatizó que, si bien su país tiene una relación amistosa con EE UU, no "abrazará sus locuras y disparates" que, a su juicio, no está basados en "ninguna lógica o sentido común".

Díaz-Canel visitó el domingo un centro médico que cuenta con profesionales cubanos en San Vicente y las Granadinas, la primera parada de su gira por varios países del Caribe. El Centro Médico y de Diagnóstico Moderno en Georgetown, inaugurado oficialmente el 2 de julio de 2018, se construyó con ayuda de Cuba y varios médicos cubanos forman parte de su personal.

"Es palpable el cariño y reconocimiento hacia nuestros cooperantes", dijo Díaz-Canel en un mensaje en Twitter tras realizar un recorrido por las instalaciones junto a Gonsalves.

Su visita oficial de tres días culminó con una sesión especial de la Cámara de la Asamblea en la que Díaz-Canel elogió al país y a la agrupación de la Comunidad del Caribe (Caricom) por su apoyo para poner fin al embargo.

"Cuba no se siente sola. Cada día recibimos el aliento y el apoyo de pueblos y Gobiernos amigos que nos expresan su solidaridad y ustedes son un ejemplo de una pequeña nación que nos abraza continuamente con gestos de generosidad", indicó el mandatario cubano.



Asimismo, Díaz-Canel resaltó la labor de Gonsalves, por "su firme apoyo al reclamo cubano para poner fin del bloqueo de EE UU, algo que se manifiesta cada año en las Naciones Unidas con el apoyo inquebrantable a una resolución que condena esa cruel política".



En este sentido, calificó como "un acto de valentía de las naciones caribeñas" desarrollar relaciones diplomáticas con La Habana hace 50 años, lo que marcó el inicio "del fin de una política de aislamiento que algunos pretendían imponer contra Cuba". Para Díaz-Canel "la familia caribeña es pequeña en dimensión pero enorme en dignidad".





Por su parte, Gonsalves agradeció a Díaz-Canel por convertirse en el primer dirigente cubano que visita Kingstown, afirmando que el pueblo de San Vicente y las Granadinas busca la defensa de su "soberanía, independencia y derecho a la autodeterminación".



El presidente cubano llegó posteriormente a Barbados, donde participará en la VIII Cumbre Caricom-Cuba, y seguirá hasta Granada. De su arribo al aeropuerto internacional Grantley Adams, de Bridgetown, se ha ocupado ampliamente la prensa oficial, que ha destacado la "relación respetuosa, amorosa, ejemplar" con la isla, donde lo esperaba la primera ministra Mia Amor Mottley.

Cuba llega con una nutrida delegación al país, compuesta por el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, y por los titulares del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, además del presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz.

La presencia de este último está relacionada con el acuerdo firmado entre la farmacéutica cubana y ExportBarbados para aumentar el intercambio de vacunas y medicamentos.

"Yo no sé dónde nos encontraríamos hoy en día sin la brigada médica cubana que durante los dos últimos años ha trabajado en el enfrentamiento a la pandemia de covid-19 en nuestro país (...) y no sabría dónde estaríamos dentro de un año si no continuamos manteniendo la colaboración de las enfermeras cubanas, porque nuestro sistema de Salud necesita este apoyo adicional", añadió la primera ministra.

La Habana y Bridgetown quieren aumentar su cooperación también en el turismo, el deporte, la agricultura, el medioambiente, la educación y el transporte, según anunciaron ayer ambas partes.



