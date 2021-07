La policía política acosa a la periodista cubana Camila Acosta y a su entorno

La periodista Camila Acosta, colaboradora del portal de noticias Cubanet, fue detenida durante varias horas este lunes delante de la vivienda de su amigo Fabio Corchado, que le había dado albergue en su casa los últimos días. La reportera intentaba persuadir a la policía política de que liberara al hermano menor de Corchado, que había sido llevado a Villa Marista sin motivo justificado.

"Estoy en reclusión domiciliaria desde que me soltaron el día 16 y no había salido. Hoy lo hice, a las 6:20 de la tarde, porque Fabio Corchado me dijo que su hermano no respondía al celular. Estábamos preocupados porque no aparecía y, cuando confirmamos el arresto, salí a hablar directamente con el agente de la seguridad que me vigila. En ese momento me cogieron y me llevaron para Zapata y C", declaró la periodista a este diario tras ser liberada al filo de las 10:00 pm.

"Primero me llevaron al calabozo, y después me subieron para interrogarme. Los oficiales me dijeron que Víctor [Corchado] había declarado que yo le di una memoria flash con unos videos de la manifestación del 11 de julio para que él los subiera, porque trabaja en el Gobierno y tiene buena conexión", explicó la reportera, que calificó de mentira las palabras de la Seguridad del Estado y considera que están utilizando al hermano para presionar a Fabio Corchado.

"Lo que están haciendo es presionar a la familia para que Fabio me saque de la casa", apuntó Acosta, que ya ha sido expulsada de varios alquileres

"Ahora tienen al muchacho en Villa Marista. Ya llamaron a la madre para que mañana le llevara el aseo. Lo que están haciendo es presionar a la familia para que Fabio me saque de la casa", apuntó Acosta, que ya ha sido expulsada de varios alquileres debido a presiones de la Seguridad del Estado para que abandone su labor periodística.

Según el escritor Ángel Santiesteban, los oficiales de la Seguridad del Estado llevan realizando "provocaciones" desde el domingo en la vivienda de Fabio Corchado. El autor contó a 14ymedio que sobre la medianoche los agentes tocaron a su puerta para hablar y, cuando Corchado se negó por ser muy tarde, "apagaron totalmente su línea de teléfono".

"En la mañana le arrestan a su hermano menor, que solo iba para su trabajo y luego secuestraron a Camila. Ahora me ha pedido Fabio, porque no tiene acceso a internet, que denuncie que ni aunque arresten a su madre va a sacar a Camila de su hogar", agregó Santiesteban.

Camila Acosta fue detenida el pasado día 12 tras su participación en las protestas del 11 de julio y liberada el 16 con una medida cautelar de "arresto domiciliario" mientras se prolongue la investigación. Según explicó la reportera en aquel momento, la intención de los oficiales era procesarla por los delitos de "desacato" y "desorden público" por haber grabado vídeos durante las manifestaciones.

La periodista además tiene desde hace más de un año una prohibición de salida del país.

________________________

