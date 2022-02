Cancelan el programa de un locutor oficial en Cuba por apoyar a un preso del 11J

El domingo fue el último día que el locutor Luis Ángel Cruz Gómez presentó su programa Un domingo bien distinto en Radio Vitral, de Sancti Spíritus. El espacio no llevaba ni siquiera un mes en antena, dijo en redes la esposa del animador, Mildrey Betancourt, pero los directivos, sin dar razones, comunicaron que haría "una parada por un tiempo".

Según informó este lunes el religioso y activista Mario Félix Lleonart, la suspensión sucede una semana después de que Cruz Gómez recibiera "amenazas directas de parte de la Seguridad del Estado" por "apoyar a su esposa Mildrey Betancourt en brindar solidaridad a un preso del 11J: el valiente joven espirituano Luis Mario Niedas".

Niedas, de 31 años, condenado a tres años por manifestarse el pasado 11 de julio en Sancti Spíritus, se encuentra en la prisión de Nieves Morejón, en la misma provincia, y no se sabe nada de él en estos momentos.

Según fuentes del activista espirituano Néstor Estévez, residente en Estados Unidos, Niedas podría estar aislado en una celda de castigo, aunque "esto no hay forma de confirmarlo". "Sí doy fe de que Luis Mario no se ha comunicado con su familia desde el 23 de enero", certifica a 14ymedio.

"Se inventaron ponerme bajo régimen severo por unas supuestas indisciplinas que yo no cometí", decía Niedas

Ese día, se hizo pública parte de una conversación telefónica del joven desde la cárcel con una amistad residente en Canadá en la que denunciaba su situación en prisión. "Se inventaron ponerme bajo régimen severo por unas supuestas indisciplinas que yo no cometí", decía Niedas. La primera de ellas, refería, "es que no quise vacunarme y ya sabemos que es un derecho recibir o no una vacuna, es una decisión personal". La segunda, aseguraba, llevar su defensa escrita "para que esos papeles se los quedara mi abogado y después se los diera a mi familia", y la tercera, hablar desde la prisión a Canadá.

En esos audios, Niedas nombra a sus amigos Luis Ángel Cruz y a Mildrey Betancourt, a los que les impidieron entrar en la cárcel el 5 de enero, "a una visita que por derecho me corresponde", protesta el joven. "Ellos me proporcionan paz, alegría, apoyo, cariño y refugio emocional, en fin, son importantes en mi vida", dice el joven, que también lamenta las amenazas recibidas por su abuela por parte de la Seguridad del Estado.

Ese mismo 5 de enero fue la última vez que la mujer, a quien sí permitieron la visita, vio a su nieto. "Mi familia más cercana está bajo presión y amenazas por el mero hecho de yo ser un opositor", clamaba Niedas. "Han logrado que mi tía y mi prima no quieran relacionarse con las personas que quieren brindarme apoyo para, de esta manera, mantener en secreto la opinión de las únicas dos personas que presenciaron mi juicio".

En la misma llamada, el preso relataba las condiciones en que fue trasladado a la prisión luego de su juicio, celebrado el 1 de octubre, en el que fue procesado por desacato, propagación de epidemias e instigación a delinquir. "Durante 14 días me tuvieron en una celda que estaba tupida, entonces yo tenía que bañarme con mi propio orine y heces fecales en los pies y dormir con ese mal olor".

"¿Es ético, humano, justo y moralmente aceptable que otra persona decida por mí a quien puedo ver, escuchar y abrazar? ¿Acaso soy yo un terrorista o dejé de ser un ser humano?"

Cuando se quejó de ello al funcionario responsable, lo cambiaron a otra celda "que supuestamente estaba arreglada y estaba en las mismas condiciones". Se siguió quejando, sin éxito. El objetivo, según Niedas, es "tenerme ahí todo el tiempo bajo ese maltrato psicológico".

El joven, además, según Néstor Estévez, ha estado aislado en prisión la mayor parte del tiempo. "Su abuela y su tía y su prima lograron verlo el 1 de octubre, su abuela no lo logró ver hasta el 5 de enero", cuenta a este diario.

En su llamada, el preso también indicaba que había solicitado que se permita la entrada de Mildrey Betancourt en la próxima visita que tiene programada, el 7 de febrero, pero adelantaba que intentarán impedirlo. "¿Es ético, humano, justo y moralmente aceptable que otra persona decida por mí a quien puedo ver, escuchar y abrazar? ¿Acaso soy yo un terrorista o dejé de ser un ser humano?", se preguntaba.

Niedas fue detenido el 11J, pero antes ya había sido acosado y presionado por mostrarse activo políticamente. Él mismo lo contó en una crónica publicada por Yucabyte días antes de aquel domingo de protestas. "Mi activismo, como el de muchos, comenzó a partir de las presiones del régimen", escribía. "Bastó que apoyara en redes sociales las causas que defienden el Movimiento San Isidro y el grupo 27N para que me cayera encima el peso de la arbitrariedad de esta dictadura. Porque sí, publicar un simple post en Facebook en Cuba que no cuente con el beneplácito del Gobierno, implica casi lo mismo que pararse con un cartel frente a la sede del Partido Comunista (PCC) provincial pidiendo la renuncia del presidente. No hay libertad, ni siquiera en el ciberespacio".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.