Ceballos, una de las 'joyas de la corona' del Estado cubano, registra pérdidas

La Empresa Agroindustrial Ceballos, de Ciego de Ávila, una de las pocas joyas de la corona del Estado cubano, concluyó el primer mes de este 2021 con números rojos. No era algo previsto: como recuerda el diario oficial Invasor, el vicepresidente Marino Murillo, artífice de la Tarea Ordenamiento, había asegurado que Ceballos no se encontraría entre las 426 entidades que podrían terminar con pérdidas este año.

Con el inicio de las nuevas medidas económicas, la empresa pasó a ser de la más demandada a la más denostada, cuando los compradores observaron que los precios de sus productos se habían cuatriplicado.

La entidad no puso a la venta nuevos productos hasta la tercera semana de enero por falta de envases, según recoge Invasor, pero el resto del mes, no se generó utilidades, así que los 5.000 trabajadores de la empresa cobraron solo el salario básico.

Claudio Enrique Delgado Montes, director de Capital Humano de Ceballos, declaró al diario local que con la reforma salarial de la Tarea Ordenamiento los salarios aumentaron solo dos veces, cuando la media nacional fue de 4,9, por haber implementado el pago a destajo. "Por tanto, el despegue de nuestra empresa en los salarios debe venir de la mano de las utilidades, que es lo que es incierto hoy".

El problema, dice sin cortapisas el periódico oficial, "es exactamente que el costo real de las cosas entra en conflicto con la decisión expresa de no aplicar terapias de choque y proteger el poder adquisitivo de la gente", porque "si importante es no afectar al consumidor, también lo es mantener la rentabilidad".

A ello responde un lector en un comentario: "Evidentemente, o cambian las reglas del juego o esa industria está quebrada. Si hay autonomía empresarial, no puede haber precios topados contra la lógica de los costos".

Los productos insignia de Ceballos han tenido por años una alta demanda popular, especialmente sus salsas de tomate, dulces en conserva y otros alimentos que se venden en varios formatos de latas, incluyendo las de gran tamaño. Pero, la opinión sobre la línea de ofertas de la empresa estatal no es unánime.

"No compro el puré de tomate porque no es bueno, lo mezclan con zanahoria y a veces con remolacha para estirarlo y el sabor final no es sabroso. Creo que de la industria Ceballos que vendía hace unos años ya queda poco, porque la calidad se ha caído por los suelos", comenta a este diario una cliente que con frecuencia adquiere estos alimentos enlatados a través del mercado del Ejército Juvenil del Trabajo de la calle Tulipán en La Habana.

En la capital cubana, la lata de pasta de tomate que fabrica la empresa ha subido a más de 300 pesos, el triple de lo que costaba el producto el año pasado antes de la unificación monetaria y los ajustes de precios. Debido al nuevo costo, ahora el producto se acumula en los estantes de los comercios sin mucha demanda.

La noticia de las pérdidas que ha tenido el complejo agroindustrial se publicó el mismo día que el gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró que "el sistema empresarial de la Industria Alimentaria tiene que estremecerse, aprovechar las 43 medidas para el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y sacarle el máximo partido a la Tarea Ordenamiento".

"Nosotros podemos hacer más: más producción, más eficiencia, más ofertas, mejores diseños, diferentes gamas de productos, mayor optimización de los procesos", concluyó Díaz-Canel en la reunión de análisis de la labor del Ministerio de la Industria Alimentaria durante 2020.

