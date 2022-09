Centenares de personas salieron a las calles de La Habana a protestar por el largo apagón que vive Cuba

Centenares de personas salieron a la calle este jueves en La Habana, en la Calzada del Cerro y en algunos barrios del municipio de Arroyo Naranjo, para protestar por la corriente, que falta desde que colapsó el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el paso del huracán Ian.

"Queremos la luz, queremos la luz", coreaba dando palmas la multitud, congregada en Cerro, entre San Pablo y Auditor, según se puede observar en videos difundidos en redes sociales. Varios vehículos de la Policía Nacional Revolucionaria custodiaban a la muchedumbre, sin intervenir.

Un testigo de la muchedumbre, vecino del lugar, asegura a este diario que de inmediato, apareció una grúa para reponer un poste de luz que se había caído. "La gente ya aprendió que para resolver los problemas hay que protestar", argumenta esta fuente.

Sin embargo, pasadas las 6 pm, un vecino que vive en esa zona de la capital confirmó a 14ymedio que todavía una parte de la calzada está cerrada por los residentes: "Sigue la cosa y de llegar la luz, nada". El tráfico se mantiene desviado.

En el municipio de Arroyo Naranjo, en barrios como Párraga y La Palma, también se registraron protestas. Varios usuarios en redes sociales compartieron videos y fotos de lo que sucedía, junto a etiquetas como #BastaYaDeMentiras, #DíazCanelSingao y #PatriayVida.



#Cuba Centenares de personas salieron a la calle este jueves en La Habana, en la Calzada del #Cerro, para #protestar por la corriente, que falta desde que colapsó el Sistema Eléctrico Nacional tras el paso del huracán Ian. Manténgase informado con https://t.co/i96XEeJmqq pic.twitter.com/0lFdTNwNqv — 14ymedio (@14ymedio) September 29, 2022

En todos los materiales compartidos en redes sociales, se ve a muchas mujeres y madres, que son las que llevan consigo el sufrimiento de la falta de electricidad, con ancianos y niños a su cuidado.

En una fotografía tomada en La Palma se observan dos filas enormes de patrullas de policía a cada lado de una calzada. "Recuérdalo: el bloqueo es del PCC. No hay electricidad, no hay petróleo, no hay comida, pero sí hay recursos para reprimir", posteó al compartir la foto el periodista cubano radicado en México, José Raúl Gallego.

