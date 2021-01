Cerrados los puntos estatales de venta de pan por la libre

Con la bolsa de pan a 35 o 40 pesos, la Tarea Ordenamiento ha dejado a muchos niños sin merienda esta semana.

"No hay pan por la libre en ninguna panadería del Estado, en las privadas están sacando pero no todos los días y además carísimo, el paquete de 8 panes que costaba 25 pesos ahora cuesta 35 o 40”, cuenta Leonardo Álvarez, padre de un niño que cursa el quinto grado en una escuela de Centro Habana.

“Estamos pasando tremendo trabajo para que mi hijo lleve cada día a la escuela algo de merienda", se queja el hombre. "Mientras tanto, en la ferretería de la esquina sacaron motos eléctricas a 1.500 dólares. ¿Qué piensan los que dirigen este país, que vamos a comer, motos?".

“No encuentro nada que pueda pagar, el niño ayer tuvo que llevar de merienda un poco de agua con azúcar y el pan de la bodega solo. Es que un vasito de yogur cuesta 30 pesos, el refresco está a 35, las galletas panaderas y los palitroques a 30, el paquete pequeño de galletas dulces a 115 y las de soda a 90. Yo no puedo con eso”, lamenta.

En un recorrido por varias tiendas de los municipios de Centro Habana y Plaza de la Revolución este diario comprobó que todos los puntos estatales de venta de pan por la libre se encuentran cerrados.

“Solo he visto al Estado vendiendo pan liberado en las cafeterías de mala muerte, el pan con queso a 8 pesos, con mayonesa a 7, con pasta a 5", concede Álvarez. "Lo que pasa es que no le tengo confianza a esos agregados y no quiero poner en riesgo la salud de mi hijo, prefiero que lleve el pan solo”.

