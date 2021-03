Nueva polémica en España alrededor de una calle dedicada a 'Che' Guevara

El Partido Popular (PP, oposición) en el municipio de Fuenlabrada. ubicado en la Comunidad de Madrid, presentará en abril una moción para pedir al gobierno de la ciudad que cambie el nombre de la calle dedicada a Ernesto Che Guevara. El PP propone sustituirlo por el nombre de los “profesionales sanitarios que han hecho frente a la pandemia”.

“Fuenlabrada no puede permitirse denominarse ciudad amable con las personas LGTBI o ciudad contraria a la violencia mientras mantenemos en nuestro callejero una calle con el nombre de un asesino homófobo”, afirmó la portavoz municipal del PP, Noelia Núñez.

Con unos 200.000 habitantes, este municipio es parte del llamado "cinturón rojo" y, desde el regreso de la democracia, a finales de los años 70, solo ha tenido alcaldes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En las elecciones municipales de 2019 el PSOE obtuvo el 55,54% de los votos, con 16 concejales, Ciudadanos (centro) el 13,30%, el PP (centro derecha) 10,91%, Vox (derecha) el 7,20% y Unidas Podemos-Izquierda Unida-Ganar Fuenlabrada (comunista) el 6,54%.

Para el PP, que ya realizó una petición similar en 2019, es “un insulto a los ciudadanos” que el gobierno local “haya mantenido de manera tan sectaria el nombre de dicha calle”. En esa oportunidad la propuesta fue cambiar el nombre de la calle por el de José Pedro Perez Llorca, uno de “los padres” de la Constitución y que había fallecido ese año.

En varias ocasiones también lo propusieron en los plenos de la Junta de Distrito, pero la petición no fue atendida por el PSOE.

No es la primera vez que el nombre de Che Guevara suscita la polémica en España, donde varios municipios le han dedicado calles, parques y hasta una estatua como la de la ciudad gallega de Oleiros que, en 2015, amaneció pintada con los colores de la bandera española y la palabra “asesino”. Era la cuarta vez que el monumento era vandalizado desde su inauguración en 2008.

También en 2019 el ayuntamiento de Zaragoza estudiaba cambiar el nombre de un parque y una calle de esa ciudad después que grupos municipales del PP y Ciudadanos respaldaron una moción de Vox sobre este tema. Ese mismo año, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, respondía a un pedido de Vox para retirar una estatua del Che Guevara que no tenía intención de hacerlo y aseguró: "No es necesario crear polémica donde no la hay" porque "más allá de actos concretos del Che, ese monumento representa un movimiento que se desarrolló en muchos pueblos y que se identificaba con la necesidad de libertad".

