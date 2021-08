En los hospitales colapsados de Ciego de Ávila ha llegado la ayuda de China

Las alarmas están sobre Ciego de Ávila. Con 1.434 contagios de coronavirus detectados este lunes, es la única provincia que hace triste sombra a La Habana, donde ayer se diagnosticaron 1.698 casos de covid-19 con el cuádruple de población.

Aunque los datos de incidencia por cada 100.000 habitantes a 14 días no se actualizan desde hace semanas, la provincia ya superaba entonces ampliamente las 2.000 infecciones, muy por delante de la capital, que reportaba entonces 478 casos.

La situación es tan grave que la prensa oficial no escatima detalles, e incluso este lunes el Gobierno envió al viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca a una visita al Hospital Provincial Docente Doctor Antonio Luaces Iraola. Este martes, el diario Invasor publica un texto, ¿Cómo ayudar al hospital de Ciego de Ávila?, en el que da cuenta de la situación límite de la sanidad en la zona y pide, sin paños calientes, voluntarios.

"Faltan manos para sus ascensores, para conducir camillas, para limpiar salas, para subirle el jugo a un paciente, para asistirlo en la comida o en el baño

"Al hospital le faltan manos y no es una metáfora esto que escribo: es una urgencia. Faltan manos para sus ascensores, para conducir camillas, para limpiar salas, para subirle el jugo a un paciente, para asistirlo en la comida o en el baño, y las enfermeras y enfermeros puedan ocuparse, entonces, de procederes que no sabrían otras manos", explica.

Ayuda, por ahora, ha llegado desde China. Según la prensa oficial, en forma de respiradores donados por el gigante asiático. El hospital provincial recibió cinco de ellos, de la marca ChenWei, además de 80 concentradores de oxígeno. Mientras, el hospital Roberto Rodríguez, de Morón, y el Hospital Psiquiátrico Nguyen Van Troi, habilitado para la atención a casos de coronavirus recibieron dos ventiladores cada uno, además de decenas de concentradores de oxígeno.

La población, mientras, especula con otra opción llegada desde Pekín: vacunas. Los comentarios sobre la posibilidad de que este suero se esté utilizando en la campaña de vacunación de la provincia han ido tomando cuerpo a través de las redes sociales y han llegado a los lectores de la prensa oficial, sin ser hasta el momento desmentidos.

El rumor parte de una reunión del grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento del covid-19 realizada en la provincia la pasada semana y en la que, según uno de los participantes, se mencionó la opción de inmunizar a los avileños con la vacuna china.

Desde entonces, los lectores han preguntado directamente a los periodistas de Invasor acerca de la presunta vacunación con Sinovac u otra de las vacunas chinas, y exigido información transparente y, aunque no se les ha dado ninguna explicación tampoco se les ha negado el rumor. "Puede estar convencido que en el momento en que tengamos esa información la publicaremos. Lo que no podemos hacer es publicar informaciones no confirmadas ni oficiales", respondió una redactora del periódico oficial el pasado viernes a quienes le pedían que aclarara lo que consideraban un "secreto a voces".

Este diario no ha podido constatar que se esté inoculando con fármacos chinos a la población avileña ni de ninguna otra parte de Cuba hasta este momento, pero sí se constata un retraso en la vacunación con Abdala

Este diario no ha podido constatar que se esté inoculando con fármacos chinos a la población avileña ni de ninguna otra parte de Cuba hasta este momento, pero sí se constata un retraso en la vacunación con Abdala, que aparentemente solo se aplica al ritmo previsto en la ciudad de Ciego de Ávila y el municipio de Morón. En varias llamadas realizadas por 14ymedio a policlínicos de Chambas y Ciro Redondo, los sanitarios confirmaron que solo se está vacunando con Abdala, pero no a la población general, sino a embarazadas y puérperas. Con respecto a la vacuna china, afirman no saber nada.

En varias comunidades del municipio rural Primero de Enero, la vacunación con Abdala se está postergando desde hace una semana. Este martes, cuando debían comenzar en algunas cooperativas, se anunció que la inmunización se pospone a mañana.

"Van a vacunar a 30 personas diarias nada más", aseguró a este diario una residente. "Y al personal sanitario hasta tenemos que prepararle nosotros merienda y comida", se queja, a la vez que señala que el Gobierno no asume la alimentación de los médicos y enfermeras que vacunarán.

La situación límite se vive en todos los frentes y no solo en los hospitales. Faltan capacidades en el cementerio, se tarda en trasladar a los pacientes, las pruebas se analizan con una lentitud que descontrola los contagios y ese colapso solo genera más y más casos.

Maria Elena Soto, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, anunció este lunes que la inmunización en la capital había concluido tras haber inyectado con Soberana o Abdala a 1,3 millones de personas, entre ellas todas las embarazadas. De acuerdo con los datos ofrecidos, que ampliarán en el programa televisivo Mesa Redonda este martes, el 23% de los cubanos mayores de 19 años han recibido la pauta completa y el objetivo es continuar con niños y adolescentes.

Según dos doctoras consultadas por la agencia estatal Prensa Latina, la mayoría de los vacunados no ha tenido efectos adversos y no ha sufrido covid de forma grave, aunque no hay datos aún que apuntalen sus consideraciones. Lo cierto es que, según las cifras oficiales, más del 50% de habaneros que habían recibido todas las dosis de la vacuna se contagiaron de coronavirus, unos números inusuales en otros países. Pero no se sabe cuántos de ellos tuvieron covid grave o fueron hospitalizados.

Este miércoles, el total de casos informados, con los datos de ayer, es de 9.629, y ya supone el tercer día en que se superan los 9.000. Los fallecidos fueron 80, con lo que suman 2.993 los decesos confirmados hasta el momento, siempre según cifras oficiales que algunas organizaciones consideran muy por debajo de la realidad.

Cuba, con una población de 11,2 millones de personas, presenta actualmente una tasa de incidencia de 1.111 casos por cada 100.000 habitantes y el tono triunfalista del propio Díaz-Canel se ha derrumbado. "Tendremos semanas difíciles" en las que "queda mucho por hacer y no podemos permitir errores", escribe en un tuit este mismo martes.

